AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmirlilerin artık uyandığını belirterek, "1 Nisan’dan itibaren, imkansız denen sorunların tek tek nasıl çözüldüğünü İzmirlilere göstereceğiz” dedi.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gençlerle bir araya gelen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir’in zamanının çalındığını, sorunlarla boğuşur hale geldiğini aktardı.

Trafik, altyapı, çöp, kanalizasyon ve diğer sorunlarının İzmirlilere ’Yeter artık’ dedirttiğini belirten Zeybekci, “Bu şehir trafikte cinnet getirmiyorsa, devletin yaptığı çevre yolu, tünelleri, İZBAN’ı sayesindedir. İzmirli artık uyandı. 1 Nisan’dan itibaren, İzmir’e yakışmayan problemleri kentin gündeminden çıkaracağız” dedi.

Sinemasız ilçe Karabağlar

İzmir’in 500 binlik nüfusuyla Türkiye’deki pek çok ilden daha kalabalık olan Karabağlar ilçesiyle ilgili konuşan Zeybekci, "İlçede bir sinema salonu, bir tiyatro salonu, bir spor salonu bile yok. Yeşil alanlar çok az. Altyapısında pek çok aksaklık var” diyerek bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi.

Zeybekci, “İzmir genelinde her 25 bin nüfusun bulunduğu bölgeye bir spor salonu, her 50 bin nüfusun bulunduğu bölgeye ise yüzme havuzu yapacağız. Çocuklarımıza spor alanları oluşturacağız” diye konuştu.