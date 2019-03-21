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Zeybekci kaleye geçti, down sendromlu çocuklar şut çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 14:32 | Son Güncelleme

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nde down sendromlu çocuklarla bir araya gelen Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, “İzmir engelli dostu şehir olacak” dedi.Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 21 Mart Dünya Down Sendromu Gününde down sendromlu çocuklarla halı sahada buluştu.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nde down sendromlu çocuklarla bir araya gelen Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, “İzmir engelli dostu şehir olacak” dedi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 21 Mart Dünya Down Sendromu Gününde down sendromlu çocuklarla halı sahada buluştu. Bayraklı’da bulunan bir halı sahada gerçekleşen buluşmada AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan da yer aldı. Zeybekci, burada çocuklarla bol bol fotoğraf çekildi. Zeybekci, çocukların kullandığı penaltı atışları sırasında ise kaleye geçti.
Yapacakları projelerle hem engelli vatandaşların hem de ailelerin yüzlerini güldürmek istediklerini belirten Nihat Zeybekci, “Bu yavrularımız bizim için cennet hediyesi. İzmir, kaldırımlarıyla, yollarıyla, alt ve üst yapısıyla engelli dostu şehir olmak zorunda. Onların yüzde yüzünün mutlu olacağı bir İzmir hedefliyoruz. Bu özel günde onların ve ailelerinin mutlu olacağı İzmir’i oluşturacağımıza söz veriyoruz. Bu bizim boynumuzun borcudur. Onların yüzünün gülmesi bizim amacımıza ulaştığımızı gösterir” dedi.

Zeybekci’ye teşekkür
Organizasyona katılan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın engelli vatandaşlara verdiği önemin çok büyük olduğunu söyledi. Aydın, “En büyük şansımız engellileri çok seven bir cumhurbaşkanımızın olması. Hatta çocukları ismiyle biliyor. Nihat Zeybekci’nin de engellilerle ilgili çok güzel projeleri var. Ayrıca bu kadar yoğun bir programda bize zaman ayıran Nihat Zeybekci’ye çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Zeybekci kaleye geçti, down sendromlu çocuklar şut çekti

Zeybekci kaleye geçti, down sendromlu çocuklar şut çekti

Zeybekci kaleye geçti, down sendromlu çocuklar şut çekti

Zeybekci kaleye geçti, down sendromlu çocuklar şut çekti

Zeybekci kaleye geçti, down sendromlu çocuklar şut çekti

Zeybekci kaleye geçti, down sendromlu çocuklar şut çekti

Zeybekci kaleye geçti, down sendromlu çocuklar şut çekti

Zeybekci kaleye geçti, down sendromlu çocuklar şut çekti

Zeybekci kaleye geçti, down sendromlu çocuklar şut çekti

Zeybekci kaleye geçti, down sendromlu çocuklar şut çekti

Zeybekci kaleye geçti, down sendromlu çocuklar şut çekti

Zeybekci kaleye geçti, down sendromlu çocuklar şut çekti

Zeybekci kaleye geçti, down sendromlu çocuklar şut çekti

Zeybekci kaleye geçti, down sendromlu çocuklar şut çekti

Zeybekci kaleye geçti, down sendromlu çocuklar şut çekti

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