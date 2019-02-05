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Zeybekçi kan bağışında bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 13:02 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci: - "Kızılaya kan veriyoruz, İzmir'e can veriyoruz' sloganımızla bugün 25'inci kan bağışımı yapacağım" - "Kök hücre bağışı ile ilgili bir bilinci de ülkemizde hep birlikte canlandırmamız gerekiyor. Bugünlerde gündem olan bir yavrumuz var, Öykü Arin kızımız için de herkesi kök hücre bağışına davet ediyoruz"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlenen Türk Kızılayına kan bağışı kampanyasına katıldı.

25. kez kan bağışında bulunan Zeybekci'ye Türk Kızılayı Ege Bölge Müdürü Gökay Gök tarafından gümüş madalya ve Kızılay kan beratı verildi.

Gazetecilere açıklama yapan Zeybekci, Türk Kızılayına düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kızılaya kan veriyoruz, İzmir'e can veriyoruz' sloganımızla bugün 25'inci kan bağışımı yapacağım. Buna ilişkin gümüş madalyamızı da aldık. İnşallah hedefimiz altın madalya almak. Siyasetten önceki dönemlerde organ bağışını da yapmıştım. Kök hücre bağışı ile ilgili bir bilinci de ülkemizde hep birlikte canlandırmamız gerekiyor. Bugünlerde gündem olan bir yavrumuz bir kızımız var, Öykü Arin kızımız için de herkesi kök hücre bağışına davet ediyoruz. Bunun seferberliğini Türkiye'nin tamamında yapmamız gerekiyor. Kızılay'a da yaptığı tüm kampanyalardan dolayı teşekkür ediyorum, 151'nci yılında nice 151 yıllara diyerek tebrik ediyorum ve kutluyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise kan, kök hücre ve organ bağışının önemine değinerek, toplumda var olan bağış bilincinin arttırılması gerektiğini söyledi.

Bu noktada siyasetçilere de görev düştüğünü aktaran Dağ, "Bunun için de öncü olmak durumundayız. Bunu Zeybekci öncülüğünde İzmir'de başlatmış ve devam ettirmiş oluyoruz. İnşallah hastanelerde kan bekleyen birçok vatandaşımıza bu konuda umut olacaktır." ifadesini kullandı.

Daha sonra Türk Kızılayının parti bahçesinde kurulan kan bağış aracına geçen Zeybekci, Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve partililer kan bağışında bulundu.

İlk kez kan bağışında bulunan Hamza Dağ'ın "Kan vermek siyasetten daha kolaymış" esprisi katılımcıları güldürdü.

AK Parti tarafından İzmir merkez ve 30 ilçesinde bugün kan bağış kampanyası yapılacağı belirtildi.

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