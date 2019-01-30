Zeybekçi: “Köprülü kavşaklar, alternatif yollar, raylı sistemlerle bu sorunu hızla çözeceğiz"

Mimar Mühendisler Grubu İzmir Şubesi üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, ilk müdahale edecekleri alanlardan birinin trafik problemi olduğunu belirterek, “Köprülü kavşaklar, alternatif yollar, raylı sistemlerle bu sorunu hızla çözeceğiz” dedi. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Mimarlar ve Mühendisler Grubu üyelerinin davetlisi olarak katıldığı toplantıda artık kentlerin yarıştığını, dünyada hızla değişen alışkanlıklara, ticarete şehirlerin de hızla ayak uydurmaya çalıştığını belirtti. Örnek olarak Yunanistan’ın Pire Limanı’nı gösteren Zeybekci, İzmir’in değişen deniz ulaşımı şartlarına uyum sağlayamaması nedeniyle Pire Limanı’nın gelişerek uluslararası bir transfer merkezi haline geldiğini ifade etti, hazırladıkları projelerin İzmir’i 21. yüzyıla hazırlayacağını söyledi. Kentte ilk müdahale edecekleri alanlardan birinin trafik sorunu olduğunu aktaran Zeybekci, “Müdahale edilmediği sürece trafik sorununun çözümü geçen her gün güçleşiyor. Köprülü kavşaklar, alternatif yollar, daha geniş alana yayılan raylı sistemlerle İzmir’in bu sorununu hızla çözeceğiz. Otopark problemini de kapalı ve açık otopark alanlarını 80 bin araçlık kapasiteye ulaştırarak gidereceğiz” diye konuştu. Kentsel dönüşümün önemli bir konu olduğunu, bunun mimari ve mühendislik çalışmalarıyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Zeybekci, İzmir Platformu’nu hayata geçireceklerini bildirerek şöyle devam etti: "Başkanlığımda, mimarlardan esnaf odalarına ve üniversitelere kadar bir çok kurumdan temsilcilerin yer alacağı platform, kentin sahibi gibi projeleri ve çalışmaları takip edecek. Denizli’de benzer bir uygulamayı gerçekleştirerek önemli projeleri hayata geçirdik. Aklı, bilimi kullanarak, istişare mekanizmalarını kullanarak İzmir’in bütün sorunlarını çözeriz.” Toplantıya katılanların beklenti ve önerilerini dinleyen Zeybekci, çok faydalandığı bir toplantı olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

"Lojistik üssü İzmir"

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinin meclis toplantısına da katılan Zeybekci, buradaki konuşmasında dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin Çin, Hindistan gibi ekonomilerin etkisiyle Amerika’dan doğuya doğru kaydığını ve bu konuda Türkiye’nin büyük avantajının bulunduğunu dile getirdi. Zeybekci, “1990’dan sonra ideolojik bloklar ticari bloklar haline dönüşmeye başladı. E-ticaret hızla gelişiyor, yakın zamanda dünya ticaretinin önemli kısmı elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Türkiye’den 3 saatlik uçuş mesafesinde dünya ekonomisinin yüzde 60’ına hitap eden ülkeler yer alıyor. Türkiye bu yönde çok avantajlı. Bu coğrafyaya ürünleri çok kısa sürede ulaştırabilirsiniz. Türkiye’nin en avantajlı kenti de İzmir. İzmir bu avantajını iyi değerlendirmeli. Projelerimizle İzmir’in kaybettiği zamanı kazandıracağız. Bir İzmir hikayesi yazmak zorundayız” dedi.

Bornova’da Küçükpark esnafıyla bir araya gelen Başkan adayı Zeybekci, buradaki konuşmasında şehrin dertleri, sorunları birikmiş hale beklerken yaşam tarzı problemi sözlerinin ortaya atılmasının İzmir’e yapılacak en büyük haksızlık olduğunu ifade etti.

"İzmir’in yaşam tarzı benim yaşam tarzım, vatandaşımızın öyle bir derdi yok. İzmir’de yaşam kalitesi problemi var" diyen Zeybekci, şöyle konuştu:

"Şehrin reisi büyükşehir belediye başkanıdır ve başkanın yapmak istediği bir şeye kimse engel olamaz. İzmir’in organize sanayi bölgelerine, gıda-tarım gibi ihtisas sanayi bölgelerine, gemi, yat üretim alanlarına ihtiyacı var. Bu alanları belediye tahsis edecek. İzmir’in bir hikayeye, bir ortak yürüyüşe, birlik beraberliğe ihtiyacı var. Ben de bunun yolculuğuna çıktım.”

Buca Cezaevi park olacak

Buca’da ise AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ve daha önce partide görev yapmış isimlerle buluşmasında coşkuyla karşılanan Zeybekci, “Her biriniz Nihat Zeybekci gibi seçime hazırlanacaksınız. 1 Nisan’da İzmir’e hizmet güneşi doğacak. Buca’ya yönelik de önemli projelerimiz var. Trafik sorununa çözüm getireceğiz, cezaevinin bulunduğu alan Buca’nın, Bucalılar’ın en güzel parkı olacak” diye konuştu.

