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Zeybekci’den arsa mağdurlarına müjde

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 16:20 | Son Güncelleme

Balçova’da arsa mağdurlarıyla bir araya gelen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, uzmanlar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş aldığını belirterek, "5 bin vatandaşımız bir devlet kurumundan bedelini ödeyerek yer satın almış, kimisine tapu verilmiş kimine verilmemiş, şu anda konunun muhatabı 20 bin kişiye ulaşmış.

Zeybekci’den arsa mağdurlarına müjde

Balçova’da arsa mağdurlarıyla bir araya gelen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, uzmanlar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş aldığını belirterek, "5 bin vatandaşımız bir devlet kurumundan bedelini ödeyerek yer satın almış, kimisine tapu verilmiş kimine verilmemiş, şu anda konunun muhatabı 20 bin kişiye ulaşmış. 40 yıldır sorun çözülememiş, başınıza gelmeyen kalmamış. Çözmek boynumuzun borcu" dedi.
Mülkiyet hakkının yaşam hakkı gibi kutsal ve Anayasa’da koruma altında olduğunu belirten AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Balçova arsa mağdurlarıyla ilgili konuştu ve konunun asıl muhatabının İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu, belediye devreye girmeden bu işin zor çözüleceğini belirtti.
Zeybekci, "Kesin ve net söylüyorum; 1 Nisan’da göreve geldikten sonra somut, elle tutulabilir seçenekler önünüze koyacağız. Kullanılabilir şekilde tapusunu, mümkün değilse de satıldığı yılda aynı değerdeki bir arsanın bugünkü emsaline bakarak değerini öderiz. Kimseyi mağdur etmeden, herkesle görüşerek bu işi 31 Aralık 2019’a kadar çözeceğiz. Hayatta üç altın kuralımız var, yalan söylememek, verdiğimiz sözü tutmak ve emanete sahip çıkmak. Sizin hakkınız bizim için emanettir, yıl sonuna kadar herkesin kabul edeceği, uzlaşma şekliyle, gerekiyorsa belediye bütçesinden kaynak ayırarak bu işi çözeceğiz. Çözmek boynumuzun borcudur” dedi.
Vatandaşın mağduriyetinin engelleneceğini vurgulayan Zeybekci, "Emanetinizi aldım, 40 yıldır sabrediyorsunuz 40 gün daha sabretmenizi istiyorum. Birlikte çözeceğiz inşallah" sözleriyle bitirdiği konuşmasının ardından arsa mağdurları ve yakınları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Buca’da görkemli açılış
Buca’da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında; AK Parti, MHP ilçe teşkilatları, Bucaspor taraftarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar tarafından "İzmir’in efesi Nihat Zeybekci" sloganlarıyla karşılanan Zeybekci, İzmir’e hizmet destanları yazacaklarını belirtti.
Zeybekci, İzmir’le ilgili tek hedeflerinin 21’nci yüzyılın dünyasında ve Türkiye’sinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet hedefiyle, şehirler yarışında İzmir’i hak ettiği yere taşımak, uğraştığı ilkel problemlerden kurtarmak olduğunu sözlerine ekledi.
Trafik sorununu alt geçitler köprülü kavşaklarla, alternatif yollar ve geçitlerle, uzatılacak raylı taşımacılıkla, deniz yollarının daha aktif kullanımıyla çözüleceğini aktaran Zeybekci, gençlerin yürüme mesafesinde ulaşabilecekleri yerlerde, her 25 bin nüfus yoğunluğuna bir spor salonu, her 50 bin nüfus yoğunluğuna ise bir yüzme havuzu yapacaklarını söyledi.

Zeybekci’den arsa mağdurlarına müjde

Zeybekci’den arsa mağdurlarına müjde

Zeybekci’den arsa mağdurlarına müjde

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