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Zeybekci’den ilçe belediye başkan adaylarıyla kritik toplantı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 16:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti’nin merakla beklenen İzmir adaylarının açıklanmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, ilçe adaylarıyla kritik toplantı gerçekleştiriyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Cumartesi günü İzmir’deki ilçe belediye başkan adayları, Aday Tanıtım Toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti’nin merakla beklenen İzmir adaylarının açıklanmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, ilçe adaylarıyla kritik toplantı gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Cumartesi günü İzmir’deki ilçe belediye başkan adayları, Aday Tanıtım Toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı. AK Parti’nin 30 ilçedeki isimlerini takdim edilirken, Cumhur İttifakı kapsamında 5 ilçede desteklenecek MHP’nin adayları da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.
Adayların belirlenmesinin ardından, yerel seçim çalışmalarına da hız verildi. AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, aday gösterilen ilçe belediye başkan adaylarıyla bir araya geldi.

MHP İl Başkanı da katılıyor
AK Parti İzmir İl Başkanlığında gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, il başkan yardımcılarının yanı sıra 5 ilçede aday çıkartan MHP’nin İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.
Toplantıda yerel seçim stratejileriyle birlikte önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek çalışmalar masaya yatırılırken, 30 ilçenin mevcut süreç fotoğrafı da çekiliyor.

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