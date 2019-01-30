Zeybekci’den, İzmir’i lojistik merkezi yapma sözü

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci İzmir’i lojistik merkezi yapma sözü verdi. En önemli projelerinden birinin bu olduğunu söyleyen Zeybekci, “İzmir’i havadan, denizden, demiryolundan en önemlisi de karadan lojistik merkezi haline getireceğiz” dedi. Nihat Zeybekci, Işıkkent’teki İzmir Kara Nakliyeciler Sitesi’ni ziyaret ederek esnafla tek tek tokalaştı, sohbet etti, sorunlarını dinledi. İzmir Kara Nakliyecileri Dernek binasında dernek ve site yöneticileriyle bir araya gelen Zeybekci, taşımacılık, kargoculuk, lojistiğin günden güne daha da önemli bir hal aldığını belirterek, “Rekabet kızışınca malların teslim süreleri daha da kısa zamana inecek. Lojistik konusunda Türkiye kadar avantajlı bir ülke yok, dünyadaki 10 merkezden biri olacak. Türkiye’nin de bu konuda en avantajlı kenti İzmir.” diye konuştu. Zeybekci, bu avantajın kullanılabilmesi için vatandaşa da görev düştüğünü belirtti ve, “Oyunuzu partiye verin demiyorum. İzmir’e, nakliyecilere, lojistik merkezine verin istiyorum. Oyunuzu kendinize verin, merkez sizsiniz” dedi. İzmir Kara Nakliyeciler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çetin de, Zeybekci’nin büyükşehir belediye başkan adaylığını öğrendiklerinde çok mutlu olduklarını belirterek, “İzmir’in sorunlarımı çözecek güçlü bir yöneticiye ihtiyacımız var. İzmir sorunlarını çözememiş olmaktan utanıyoruz. Bu kentin Türkiye’nin yıldızı olmasını istiyoruz. İzmir için iyi şeyler yapacağınıza inanıyor destekliyoruz. Lojistik köyde de en büyük payın İzmirlilerin olmasını bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

“Şehrin altına bir kez gireceğiz, 200 yıl dayanacak"

Zeybekci bu ziyaretinin ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldi. Buradaki konuşmasında yabancı bir araştırma şirketinin yayımladığı raporda yer alan bilgileri paylaşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, “O raporda Türkiye’nin 2030’da dünyanın 5. Büyük ekonomisi olacağı belirtiliyor. Peki İzmir buna hazır mı? Bu şekilde giderse Antalya, Adana, Antep, Bursa İzmir’i geçecek” dedi.

İzmir’in sorunlarıyla tek tek ilgilenerek çözüm üreteceklerini belirten Zeybekci, şöyle devam etti: “Bu şehrin altına bir kere gireceğiz. Ondan sonra 200 sene girmeyeceğiz. Engelli kardeşim şehrin bir başından öbür başına engelsiz şekilde gidene kadar bu altyapı çalışması devam edecek. İzmir’de şu an 14 bin olan otopark kapasitesini 80 bine çıkaracağız. Medeni bir ortam sunduğunuzda medeniyet nasıl olur bizim insanımız en iyi şekilde gösterir. İzmir’in tarih yazma fırsatı var.”

Manisalılarla bir araya geldi

Zeybekci, Ege Manisalılar Federasyonu yöneticileri ve üyeleriyle de Bornova’da bir araya geldi. Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Arslan, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Çelik, federasyona bağlı dernek yöneticileri ve üyelerinin katıldığı etkinlikte, Ege Manisalılar Federasyonu Başkanı Halit Oran Zeybekci’ye Manisaspor forması hediye etti.

