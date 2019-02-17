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Zeybekci'den, Kılıçdaroğlu'nun 'ithal aday' açıklamasına yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 18:30 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için söylediği 'İthal aday' sözlerine, "Böyle bir şeyi tartışmak siyasi nezaketsizliktir.

Zeybekci'den, Kılıçdaroğlu'nun 'ithal aday' açıklamasına yanıt

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için söylediği 'İthal aday' sözlerine, "Böyle bir şeyi tartışmak siyasi nezaketsizliktir. Siyasete saygısızlıktır. Siyasette ilkesizliktir. Söyleyecek hiçbir şeyi olmadığı için bunları söylemek siyasi acizliktir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'yi isim vermeden eleştirerek, "Baktılar İzmir'den istedikleri gibi bir kişi çıkmıyor. Ne yaptılar, dışarıdan ithal aday getirdiler. İthal belediye başkanıyla devasa bir İzmir yönetilir mi? İzmir'i yönetecek kişinin İzmir'in kültürüne sahip olması lazım. İzmir'i yönetecek kişinin, İzmirli olması lazım. İzmir'i yönetecek kişinin İzmir'in tarih ve dokusuna sahip çıkması lazım" dedi.
Buca'da partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nu siyasi acizlikle suçlayan Zeybekci, şöyle dedi:
"Aslında cevap vermek bile istemiyorum ama siyasete saygımdan dolayı konuşacağım. Bir şekilde cevap vermek durumundayım. Kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu, kendisinin de nereli olduğunu ve İzmir milletvekili olduğunu konuşmak siyasete saygısızlık olur. Ben bu konuda nezaket göstermek istiyorum. Benim nereli olduğuma tam olarak aklı ermediyse soyadıma baksın. Nereli olduğumu anlar. İzmir'de İzmirli hemşerilerim benim ne kadar İzmir'i bildiğimi, ne kadar İzmirli olduğumu iyi bilirler. Kaldı ki böyle bir şeyi tartışmak siyasi nezaketsizliktir. Siyasete saygısızlıktır. Siyasette ilkesizliktir. Söyleyecek hiçbir şeyi olmadığı için bunları söylemek siyasi acizliktir. O sözlere şöyle cevap vereyim; her söze verilecek bir cevabımız vardır ama biz söze bakarız söz mü diye bir de söyleyene bakarız gerisini o anlar."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına sosyal medya hesabından "İzmir'in ithal vekili Kılıçdaroğlu, bu toprakların evladı olan bir kişiyi ithal adaylıkla itham etmiş. Gülerler buna" diyerek eleştirdi.
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Ak Parti Buca Belediye Başkan adayı Mustafa Arslan'la birlikte Menderes Caddesi'nde SKM açılışını yaptı.

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Zeybekci'den, Kılıçdaroğlu'nun 'ithal aday' açıklamasına yanıt

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