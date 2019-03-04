Zeybekci’den o görüntülere tepki

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Çeşme’de kanalizasyonun denize dökülmesini “akıl tutulması” olarak niteleyerek, “Bu şehrin sahibi varsa o görüntü orada olmaz. Seçimden sonra bu sorunu bu yıl köküyle temizlemezsek, bir damla su Çeşme sahillerine arıtılmadan gelirse biz o koltukta oturmayız” dedi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği, Alaçatı Turizm Derneği, ilçedeki diğer sivil toplum kuruluşları, muhtarlarla bir araya gelen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Turizm yarımadasının diğer bölgeleri Urla, Mordoğan’da fosseptik sorunu var, şehrin merkezinde Üçkuyular’da kanalizasyon denize akıyor. Pınarbaşı Nakliyeciler Sitesi’nin arka kısmında dereyi görünce, ‘ya bu rezillik olmamalı ya da belediye başkanı olmamalı’ dedim. Bunların bir mazereti yok. Bunun bir açıklaması, kabulü yok. Çeşme’de, bu muhteşem ortamda otelciler diyor ki kanalizasyon denize akıyor. Bundan daha kötü ne olabilir? Bu şehrin sahibi varsa o görüntü orada olmaz. Nasıl oluyor da böyle bir akıl tutulmasıyla, dünyanın en önemli turizm alanlarında altyapıya ilgili yoksunluklara duyarsız kalıyoruz. Hanibal’ın bir sözü var ‘Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız, ya da o yoldan çekileceğiz.’ Yapamazsak biz o makamları işgal etmeyiz. Seçimden sonra bu sorunu bu yıl köküyle temizlemezsek, biz de o koltukta oturmayız" diye konuştu.

"Turisti cennette yaşatırsınız"

İzmir’in yarı nüfusuna sahip Antalya’nın 2018’de 19 milyon turist ağırladığına, İzmir’e ise bir milyon turist geldiğine ve kentlerin de aynı oranda döviz girdisi sağladığına dikkati çeken Zeybekci, "Turizm yarımadası dediğimiz bu coğrafya Anadolu’nun en muhteşem iklimine sahip. Efes’i, Agora’sı, Kadifekale’si, Meryem Ana’sı, Şirince’si, Bozdağ’ı, Gölcük’ü, Bergama’sı, Ödemiş’i, Tire’siyle muhteşem arkeolojik alanları, muhteşem denizi, rüzgarı, sağlıklı termal suları var. Bir turisti buraya getirdiğinizde bir ay boyunca kendinden geçirircesine cennette yaşatırsınız” şeklinde konuştu.

Zeybekci, turizmcinin şikayetleri arasında yer alan ve şikayetlerine rağmen ilgilenilmemesinden rahatsızlıklarını dile getirdiği işgaller, su faturalarının yüksekliği, otopark sorunu, gürültü kirliliği gibi konuları da sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla en sağlıklı şekilde çözeceklerini bildirdi.

Geriatri merkezi

Zeybekci, turizm yarımadası bölgesine geriatri merkezi oluşturacakları bilgisini vererek, şu bilgileri paylaştı:

"Bugün gelişmiş ülkelerde insanların emekli olduktan sonra devlete aylık maliyeti 6 bin euro. Gümrük Birliğinin güncellenmesinde, hizmet birliğinin de eklenmesini, sosyal güvenlik sistemlerinin birbirleri içerisine adapte olmasını sağladık. İzmir bu konuda, iklim, kültür, coğrafya anlamında çok avantajlı. Emeklilere hizmet verecek uluslararası bir geriatri merkezini burada hayata geçireceğiz. Dünyadaki bir benzeri Amerika Arizona’daki Suncity’i inceledim, bizim projemizin çok gerisinde. Ama 30 bin yaşlı kalıyor ve burada 70 bin kişi çalışıyor. Çeşme’deki Ekrem Pakdemirli Havalimanıyla ilgili çalışma devam ediyor. Kent enstitüleri sektörlerin ihtiyaç duyduğu çalışanla, gençlerin yetenekleri geliştirmesini sağlayacağı ve buluşturacağı yer olacak. Her 4 gencimizden biri işsiz, turizmci personel bulamadığından, yabancı personel çalıştırdığından şikayet ediyor. Bir yanlış var ortada, enstitü aracılığıyla tarafları buluşturacağız, bir araya getireceğiz. İzmir platformuyla turizm bölgeleri belirleyerek master planı hazırlayacağız, imar planlarına işleyip yatırım alanlarının önünü açacağız."

Zeybekci, Çeşme merkezdeki esnafı dolaşarak hayırlı işler diledi, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlardan sorunlarını ve taleplerini dinleyen Zeybekci, CHP’nin seçim ofisinin önünden geçerken partililerle tokalaştı, pazar yerinde esnafla sohbet etti.