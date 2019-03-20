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Zeybekci’den seçilmesi halinde suya yüzde 50 indirim sözü

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 11:56 | Son Güncelleme

AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Okan Korkmaz ile Çiğli’de vatandaşlar ve partililerle bir araya gelerek sorunları dinleyen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Sizleri ödediğiniz yüksek su faturaları yükünden kurtaracağız.

Zeybekci’den seçilmesi halinde suya yüzde 50 indirim sözü

AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Okan Korkmaz ile Çiğli’de vatandaşlar ve partililerle bir araya gelerek sorunları dinleyen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Sizleri ödediğiniz yüksek su faturaları yükünden kurtaracağız. 0 ile 20 ton arası su tüketiminde yüzde 50 fiyat indirimi yapacağız" dedi.
İzmir’de su faturalarına eklenen ve vatandaşa tükettiği su bedelinden üç-dört kat fazla para ödettiren belediye paylarını zulüm olarak değerlendiren AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçilmesi halinde su tüketiminde yüzde 50 fiyat indirimi yapacaklarının sözünü verdi.
AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Okan Korkmaz ile Çiğli’de vatandaşlar ve partililerle bir araya gelen Zeybekci, "1 Nisan’dan sonraki ilk meclis toplantısında, faturaya eklenen ilçe ve büyükşehir paylarını kaldıracağız, vatandaşımızı bu zulümden kurtaracağız. 0 ile 20 ton arası su tüketiminde yüzde 50 fiyat indirimi yapacağız. Ayrıca, belediyelerin topladığı bu bedelleri de kaldıracağız, böylece zulme de son vereceğiz" dedi.

"7 liralık su tüketen vatandaşa 84 lira fatura geliyor"
Zeybekci, vatandaşın su fatura tutarlarının yüksekliği nedeniyle isyanda olduğunu belirterek, “7 liralık su tüketen vatandaşa 84 lira, 44 liralık su tüketen vatandaşa 318 lira, 59 liralık tüketime 198 lira fatura geliyor” şeklinde konuştu. Bu farkın, ilçe belediyelerinin topladığı, büyükşehir belediyesinin ise dağlara döktüğü çöp için vatandaşın su faturasına yüksek meblağ yansıtılmasından kaynaklandığını bildiren Zeybekci, şöyle devam etti:
"Suyun tonu 50 liraya geliyor. Dünyanın en pahalı şehri Tokyo’da suyun tonu 14,90 lira. Milli geliri 60 bin dolara gelmiş, Tokyo’da su 14,90 lira, İzmir’deki vatandaşımız 50 liraya kullanacak. Bu zulümdür, soygundur. El insaf. Vatandaşla dertlenmiyorlarsa, umurlarında olmaz. Umurlarında değil de. Çöpün toplanması ve bertarafı belediyenin görevleri arasında. İzmir’deki belediyeler bu görevinden dolayı, vatandaştan su faturasına bedel yansıtarak, para topluyor. İstanbul’da böyle bir uygulama yok, Ankara’da, Manisa’da, Denizli’de yok. Yüzbinlerce aboneden toplanınca, çok yüklü bir tutar ortaya çıkıyor. Bir de çıkıp, ’belediyecilik yalnızca çöp toplamak, yol yapmak değil’ diyorlar. Soruyorum, belediyenin vermek zorunda olduğu hizmet karşılığı vatandaştan topladığı bu paralar nerede?"
İzmir’in ihmal edilmişliğine dikkati çeken, çöp, trafik, ulaşım, otopark, kanalizasyon, bozuk yolların bunun örneği olduğunu vurgulayan Zeybekci, bu manzaranın yerel yöneticilerin umurunda olmadığını belirtti. ‘Nasıl olsa seçilirim’ mantığıyla bakan yöneticilerin vatandaşın derdiyle dertlenmediğini dile getiren, vatandaşın bunun cevabını 31 Mart’ta vereceğini belirten Zeybekci, “1 Nisan’dan sonra hizmetkar belediyecilik başlayacak” dedi.
İzmir’deki sorunların tamamını 5 yılda çözeceklerini aktaran, çöpü ayrıştırarak ekonomiye kazandıracaklarını aktaran, modern depolamayla sızan gazdan elektrik enerjisi elde edeceklerini ifade eden Zeybekci, "Bir damla suyu da arıtmadan doğaya vermeyeceğiz. Trafiği ilk etapta 28 köprülü kavşak yaparak rahatlatacağız. En ücra köyün yollarında bile çukur kalmayacak. Kanalizasyon sorununu çözeceğiz. Şehirdeki yeşil alan miktarını 10 katına çıkaracağız" diye konuştu.
Çiğli’yi ortasından geçen Anadolu Caddesi’nin ikiye böldüğünü, caddeyi yer altına alarak bu bölünmüşlüğü ortadan kaldıracaklarını dile getiren Zeybekci, ilçeyi bölen diğer ulaşım hattı İZBAN’a da çözüm bulacaklarını, tramvayın Çiğli’ye kadar geleceğini, Türkiye’nin parmak ısıracağı bir parkı da ilçeye kazandıracaklarını açıkladı.
Vatandaşların ve esnafın “Denizli’yi dünya şehri yaptınız İzmir’i de kurtarın”, “Su faturalarındaki zulümden bizi kurtarın”, “İnşallah kazanırsınız”, “Sizi destekliyoruz, sizinleyiz” sözleri üzerine Zeybekci, İzmir’i İzmirlilerin kurtaracağını ve kendisinin de hizmetkar olacağını sözlerine ekledi.

Zeybekci’den seçilmesi halinde suya yüzde 50 indirim sözü

Zeybekci’den seçilmesi halinde suya yüzde 50 indirim sözü

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