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Zeybekci’den Tunç Soyer açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2019 23:09 | Son Güncelleme

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer hakkında konuşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Soyer’e hayırlı olsun dileklerinde bulunurken, Soyer’in kendisini Kemeraltı’nda yemeğe davet etmesiyle ilgili de, "Bence yalnız gitmesinde fayda var.

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer hakkında konuşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Soyer’e hayırlı olsun dileklerinde bulunurken, Soyer’in kendisini Kemeraltı’nda yemeğe davet etmesiyle ilgili de, "Bence yalnız gitmesinde fayda var. Çünkü vatandaşın yalnızken söylemek isteyeceği şeyler vardır” dedi.
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın babası İsmet Yorgancılar’ın cenaze töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer hakkında konuşan Zeybekci, sadece “Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum” demekle yetindi.
Zeybekci, Soyer’in bir televizyon programında kendisini Kemeraltı’nda yemeğe davet etmesiyle ilgili de "Daveti duymadım. Ben Kemeraltı’na hep gidiyorum. Orada yemek de yiyorum zaten. Herhalde 10 kere gitmişimdir. Oradaki esnaf lokantalarını çok seviyorum. Bence yalnız gitmesinde fayda var. Çünkü vatandaşın yalnızken söylemek isteyeceği şeyler vardır” yanıtını verdi.

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