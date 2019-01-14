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Zeybekci'den Zübeyde Hanım'ın kabrine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 15:17 | Son Güncelleme

ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 96'ncı yılında AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci tarafından kabri başında anıldı.

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 96'ncı yılında AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci tarafından kabri başında anıldı. Zübeyde Hanım'ın muhteşem bir lideri yetiştiren mütevazı Türk annelerinin timsali olduğunu belirten Zeybekci, Zübeyde Hanım'ı rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Adayı Nihat Zeybekci, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefatının 96'ncı yıl dönümünde Karşıyakalı kadınlar ile bir araya geldi. Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Zeybekci, kurslarda eğitim gören kadınlarla tek tek ilgilenerek, kırmızı karanfil dağıttı. Zeybekci'ye, AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Maç ve çok sayıda AK partili eşlik etti. Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Karşıyakalılarla özenle ilgilenen Zeybekci, bölgede bulunan vatandaşa da herhangi bir sorunları olup olmadığını sordu. Halk Eğitim Merkezi'nin ardından Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret eden Zeybekci, Zübeyde Hanım'ı rahmet, minnet ve şükranla andı. Zübeyde Hanım'ın, mütevazı Türk annelerinin timsali olduğunu dile getiren Zeybekci, şunları söyledi: "Bir dünya lideri, bir yüzyılın liderinin annesinin yaşantısı da öyle olmuştur. Muhteşem bir lideri eğiten ve yetiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimiyle ilgili en çok fedakarlıkta bulunanlardan biridir. Hangi okula gideceği ile ilgili bile mücadele etmiştir. Ülkemizin, vatanımızın anneleri de öyledir. Çocuklarının eğitimiyle ve onların başarılarıyla gurur duyarken arka planda tebessümle onları seyretmek gurur kaynağıdır. Merhume, 1923 yılındaki vefatı sonrasında da eminim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başarılarıyla ve Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyet yolculuğundaki performansıyla da gurur duymuştur. Zübeyde Hanımı 96'ncı ölüm yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükran ile anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Rabbim evlatlarıyla cennette kavuştursun."

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