Zeydan Karalar, 'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Gündem olan konuyla ilgili Adana Valiliğinden açıklama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, katıldığı canlı yayın programında Ceyhan ve Yumurtalık'ın Adana'dan koparılmaya çalışıldığını gündeme getirmiş ve konuyu Adana Valisi'ne bildirdiğini ifade ederek "Yemin ederim bütün Adana’yı ayağa kaldırırız. Ceyhan'da da Yumurtalık'ta da Adana’nın gelirine ciddi katkı koyacak yatırımlar yapılıyor. Konteyner limanı gelecek, siz benim parçamı kopartıp Osmaniye’ye bağlayacaksınız. Bunu kabul etmeyiz. Benim halkım bunu kabul etmez. Bunun için ne bedel ödenecekse biz öderiz. Yer yerinden oynar" demişti.

ADANA VALİLİĞİ: TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA

Gündem olan açıklamalar sonrası Adana Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Valilik yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Adana’mızın ve Türkiye’nin gündeminde böyle bir konu yokken Valiliğimize atfen yapılan bu açıklama, talihsiz bir açıklama olmuştur. Hizmet makamında olanların devlet adamlığı sorumluluğu içerisinde hareket etmeyip hayali gündemlerle kamuoyunu meşgul etmesi, bir de Valilik makamının adının kullanılarak bu asılsız konulara doğruluk kazandırılmaya çalışılması hem yanlış hem de kabulü mümkün değildir. Adana gibi kadim bir şehirde ciddi konuların konuşulması ve vatandaşın sorunlarının gündem yapılması herkesin yararına olacaktır."



