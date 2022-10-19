HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zeydan Karalar, 'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Gündem olan konuyla ilgili Adana Valiliğinden açıklama

Zeydan Karalar, 'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Gündem olan konuyla ilgili Adana Valiliğinden açıklama

19.10.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Ceyhan ve Yumurtalık'ın Adana'dan alınıp Osmaniye'ye bağlanacağını iddialarını gündeme taşımıştı. Gündem olan konu sonrası Adana Valiliği, "Hizmet makamında olanların devlet adamlığı sorumluluğu içerisinde hareket etmeyip hayali gündemlerle kamuoyunu meşgul etmesi, bir de Valilik makamının adının kullanılarak bu asılsız konulara doğruluk kazandırılmaya çalışılması hem yanlış hem de kabulü mümkün değildir" açıklamasını yaptı.

Zeydan Karalar, 'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Gündem olan konuyla ilgili Adana Valiliğinden açıklama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, katıldığı canlı yayın programında Ceyhan ve Yumurtalık'ın Adana'dan koparılmaya çalışıldığını gündeme getirmiş ve konuyu Adana Valisi'ne bildirdiğini ifade ederek "Yemin ederim bütün Adana’yı ayağa kaldırırız. Ceyhan'da da Yumurtalık'ta da Adana’nın gelirine ciddi katkı koyacak yatırımlar yapılıyor. Konteyner limanı gelecek, siz benim parçamı kopartıp Osmaniye’ye bağlayacaksınız. Bunu kabul etmeyiz. Benim halkım bunu kabul etmez. Bunun için ne bedel ödenecekse biz öderiz. Yer yerinden oynar" demişti.

zeydan-karalar3

ADANA VALİLİĞİ: TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA

Gündem olan açıklamalar sonrası Adana Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Valilik yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Adana’mızın ve Türkiye’nin gündeminde böyle bir konu yokken Valiliğimize atfen yapılan bu açıklama, talihsiz bir açıklama olmuştur. Hizmet makamında olanların devlet adamlığı sorumluluğu içerisinde hareket etmeyip hayali gündemlerle kamuoyunu meşgul etmesi, bir de Valilik makamının adının kullanılarak bu asılsız konulara doğruluk kazandırılmaya çalışılması hem yanlış hem de kabulü mümkün değildir. Adana gibi kadim bir şehirde ciddi konuların konuşulması ve vatandaşın sorunlarının gündem yapılması herkesin yararına olacaktır."

Sosyal medya bu çifti konuşuyor: Geçmişten gelmişler! Zeydan Karalar da kayıtsız kalmadıSosyal medya bu çifti konuşuyor: Geçmişten gelmişler! Zeydan Karalar da kayıtsız kalmadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varYolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Karısına mesaj atan güvenliği feci şekilde dövdü!Karısına mesaj atan güvenliği feci şekilde dövdü!
Gündem olacak hareket! Kılıçdaroğlu, o fotoğrafı yere attıGündem olacak hareket! Kılıçdaroğlu, o fotoğrafı yere attı
Anahtar Kelimeler:
Zeydan Karalar Adana Osmaniye Adana Valiliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Yeni yasa teklifi sunuldu! Artık polisler...

Yeni yasa teklifi sunuldu! Artık polisler...

İstanbul'da feci kaza! Araçların içinde sıkıştılar: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

İstanbul'da feci kaza! Araçların içinde sıkıştılar: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Karısına mesaj atan güvenliği feci şekilde dövdü!

Karısına mesaj atan güvenliği feci şekilde dövdü!

İlginizi Çekebilir

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.