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Zeydan Karalar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 18:11 | Son Güncelleme

Adana’da katıldığı programda bir şehit eşine yönelik ‘provokasyon için gelmiş’ diyen Cumhuriyet Halk Partisi’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar hakkında Eskişehir’den suç duyurusunda bulunulacak.CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, şehit aileleri için bir otelde kahvaltı düzenledi.

Zeydan Karalar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Adana’da katıldığı programda bir şehit eşine yönelik ‘provokasyon için gelmiş’ diyen Cumhuriyet Halk Partisi’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar hakkında Eskişehir’den suç duyurusunda bulunulacak.
CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, şehit aileleri için bir otelde kahvaltı düzenledi. Kahvaltıya partililer ve şehir ailelerinin yanı sıra 12 Nisan 2016’da Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen Uzman Çavuş Kadir Demiryürek’in eşi Gülcan Demiryürek de katıldı. Gülcan Demiryürek, konuşma yapan Zeydan Karalar konuştuğu esnada "Benim eşim, Hendek olaylarında şehit oldu. Benim ve başka ailelerin çocukları babasız kaldı. Şu an bu Hendek olayını yapanlarla birlikte olmanızı nasıl açıklayacaksınız. Bizi hangi yüzle buraya davet ettiniz" diye sordu. Bunun üzerine Zeydan Karalar, "Neden geldin o zaman? Boş ver, onlar provokasyon için gelmişler" diye cevap verdi. Durum üzerine büyük üzüntü yaşayan Demiryürek’in avukatı Erol Yasin Özkeçeci, Eskişehir’den Zeydan Karalar’ın özür dilememesi üzerine önümüzdeki günlerde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
“Bu konunun hukuki sürecinin takibi olacağız”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özkeçeci, “27 Mart tarihinde Seyhan Belediye Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar’ın daveti üzerine katılmış olduğu toplantıda müvekkilimiz Gülcan Demiryürek ile ilgili mağduriyetler yaşanmıştır. Kendisi bir şehit eşi olmakla birlikte, şehitlerimizle ilgili hassasiyetini dile getirdiği esnada bulunduğu ortamda sözü kesilmiş, ifade özgürlüğü kısıtlanmıştır. Bu bağlamda yaşanan mağduriyetle ilgili pek çok sivil toplum örgütü de desteklerini iletmiş olmakla birlikte bugün itibariyle Cumhurbaşkanımız da konuyla ilgili hassasiyetini aileyi arayarak dile getirmiştir. Bu konunun hukuki süreciyle ilgili gerekli girişimlerde bulunacağız. Konunun takipçisiyiz. Kendisi üzgün. Esasında orada bulunmasının sebebi şehit ailesi olarak yürekteki yangını ifade etmek, pek çok ailenin mağduriyetini dile getirmek. Toplumsal olaylarla ilgili son zamanlarda pek çok hadise yaşıyoruz. Bu insanlar kanlarıyla, canlarıyla bu ülkenin birlik ve beraberliğinin mücadelesinde en ön planda görev alan insanlar. Özellikle Cumhurbaşkanımızın araması çok etkili oldu. Ailenin morali biraz da olsa düzeldi. Bizler de bu konunun hukuki sürecinin takipçisi olacağız” dedi.
“Zeydan Karalar bir özür diler ümidindeyiz”
Seyhan Belediye Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Karalar’dan özür beklediklerini açıklayan Özkeçeci, “Orada en azından siyasi erkin bir kısım bireysel müdahalelere engel olması ve hali hazırda kendilerini ifade etmesi ve özür dilemesi noktasında bir talebi ve beklentisi var. Zeydan’da bir siyasi partinin temsilcisi olarak bu sorumluluğu yerine getirir ve bir özür diler ümidindeyiz” ifadelerini kullandı.

Zeydan Karalar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

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