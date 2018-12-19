'Zeyna' artık öğrencilere emanet

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesindeki özel bir ilkokulun öğrencileri, barınakta yaşayan 1,5 yaşındaki 'Zeyna' adlı köpeği sahiplendi. 'Zeyna' bundan sonraki yaşamını okuldaki kulübesinde sürderecek.

Hayvana şiddet olaylarının artması ile birlikte toplumda hayvan sevgisini yaygınlaştırmak için harekete geçen öğrenciler, 'Hayvanları Sevelim ve Koruyalım' projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda bir köpek sahiplenmek isteyen öğrencilere hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül yardımcı oldu. İğdigül, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki 1.5 yaşındaki 'Zeyna' isimli köpeği alarak okuldaki öğrencilere teslim etti. 'Zeyna' ile oyun oynayan minik öğrencilerin bir hayli neşeli oldukları dikkatlerden kaçmadı.

Projeye ilişkin konuşan Okul Müdürü Burak Burakgazi, "Son zamanlarda sosyal medyada yapılan hayvanlara işkence görüntüleri de bizleri derinden üzdü. Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak, onlarla birlikte yaşamak ve onları koruma duygularının gelişmesi için 'Zeyna' adlı köpeği sahiplenmek istedik. 'Zeyna' artık bize emanet. Okulumuz bahçesine bir kulübe yaptıracağız. Onun ailesi biz olduk" dedi.

Öğrencilere teşekkür eden Semih İğdigül ise "Geçtiğimiz günlerde papağana yapılan işkenceyi gördükten sonra kahrolurken, böyle güzel sahiplenmeler de bizleri de sevindiriyor. 'Zeyna'nın artık sıcak bir yuvası var" diye konuştu.

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