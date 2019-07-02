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Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

Adana’da sahibi tarafından barınağa bırakılan ‘Baksır’ cinsi dişi köpek, yeme ve içmeyi bırakıp ölüme yattı.

Adana’da sahibi tarafından barınağa bırakılan ‘Baksır’ cinsi dişi köpek, yeme ve içmeyi bırakıp ölüme yattı. Bir deri bir kemik kalan ve 10 kiloya kadar düşen köpek için hayvanseverler seferber oldu. Özel bir klinikte tedavi altına alınan köpek, sevildiğini hissedince adeta hayata tutundu, iki hafta süren yaşam savaşını kazandı.
Yerel hayvan koruma görevli olan Esra Işıkgel, merkez ilçe Sarıçam’a bağlı Çakırpare Mahallesi’nde hayvana barınağına gittiği sırada, ‘Baksır’ cinsi dişi köpeğinin durumunu fark ettiğini şöyle aktardı,” Arkadaşlarımızla yıllardır sokak canları adına bir çok yardımda bulunuyoruz. Geçen haftalarda bir yuvalandırma adına gittiğimizde bütün kafesleri geziyorum. Zeynayı bir panel üzerinde gördüm. Çok kötü bir şekildeydi. Personele sorduğumda sahibi tarafından terk edildiği söylendi” dedi.

“Arkadaşları yemeğe koşarken Zeyna’da hiçbir tepki yoktu”
Yerel hayvan koruma görevlisi Esra Işıkgel,” Zeyna’yı panelin üzerinde kemikleri çıkmış bir şekilde ölüme yatmıştı, sadece kapıya bakıyordu. Öğlen yemeği saatiydi biz gittiğimizde. Diğer arkadaşları yemeğe koşarken Zeyna da hiçbir tepki yoktu” ifadelerini kullandı.

“Barınakta bulduğumuzda 10 kiloydu”
Esra Işıkgel,” İki gün geçti üzerinden manzara gözümün önünden hiç gitmedi. Arkadaşlarımızla görüştük bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Üçüncü gün gidip Zeynay’yı barınaktan çıkardık. Barınaktan çıktığında 10 kiloydu şuan durumu biraz daha iyi 17 kiloya kadar ulaştı” diye konuştu.

“Sorumluğunu alamayacağınız canlıları sahiplenmeyin”
Esra Işıkgel,”Sorumluluğunu alamayacağınız canlıları hiçbir canı sahiplenmeyin veya satın almayın. Eğer o sorumluluğa girebileceksiniz, onlarda bizler gibi duyguları ve kalpleri olduğu için sahipleri tarafından terke edildiği zaman ölüme yatıyorlar” dedi.
Yeniden kilo almaya başlayan köpeğe bu mücadelesi nedeniyle hayvanseverler ‘Zeyna’ adını verdi. Zeyna, kendisini terk eden sahibini beklerken, gönüllüler de ona mutlu bir yuva arıyor.

Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı

Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı

Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı

Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı

Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı

Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı

Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı

Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı

Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı

Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı

Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı

Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı

Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı

Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı

Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı

Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı

Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı
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