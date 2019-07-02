Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı

Adana’da sahibi tarafından barınağa bırakılan ‘Baksır’ cinsi dişi köpek, yeme ve içmeyi bırakıp ölüme yattı. Bir deri bir kemik kalan ve 10 kiloya kadar düşen köpek için hayvanseverler seferber oldu. Özel bir klinikte tedavi altına alınan köpek, sevildiğini hissedince adeta hayata tutundu, iki hafta süren yaşam savaşını kazandı.

Yerel hayvan koruma görevli olan Esra Işıkgel, merkez ilçe Sarıçam’a bağlı Çakırpare Mahallesi’nde hayvana barınağına gittiği sırada, ‘Baksır’ cinsi dişi köpeğinin durumunu fark ettiğini şöyle aktardı,” Arkadaşlarımızla yıllardır sokak canları adına bir çok yardımda bulunuyoruz. Geçen haftalarda bir yuvalandırma adına gittiğimizde bütün kafesleri geziyorum. Zeynayı bir panel üzerinde gördüm. Çok kötü bir şekildeydi. Personele sorduğumda sahibi tarafından terk edildiği söylendi” dedi.

“Arkadaşları yemeğe koşarken Zeyna’da hiçbir tepki yoktu”

Yerel hayvan koruma görevlisi Esra Işıkgel,” Zeyna’yı panelin üzerinde kemikleri çıkmış bir şekilde ölüme yatmıştı, sadece kapıya bakıyordu. Öğlen yemeği saatiydi biz gittiğimizde. Diğer arkadaşları yemeğe koşarken Zeyna da hiçbir tepki yoktu” ifadelerini kullandı.