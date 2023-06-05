ZEYNEL EMRE KİMDİR, nereli, kaç yaşında? CHP MYK üyesi Zeynel Emre hangi görevlerde bulundu?

Zeynep Emre'nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İlk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Zeynel Emre, Bahçeşehir Üniversitesi “Hükümet ve Liderlik Okulu” Sertifika Programı’nı tamamladı. Gençlik yıllarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan Zeynel Emre, partide çeşitli görevlerde yer aldı.

ZEYNEL EMRE KİMDİR?

1981 yılında Manisa'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Zeynel Emre, Bahçeşehir Üniversitesi “Hükümet ve Liderlik Okulu” Sertifika Programı’nı tamamladı.

Gençlik yıllarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan Zeynel Emre, partide Mahalle Delegeliği, İl Delegeliği, Bakırköy İlçe Örgütü Avukatlığı gibi çeşitli kademelerde görev yaptı. Halkla ilişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı da yapan Emre, 2012 -2015 yılları arasında İstanbul İl Sekreterliği görevine seçilerek Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bu göreve seçilen en genç üyelerden biri oldu. Yaklaşık iki yıl Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsilen İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’nda yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği bünyesinde, CHP’ye proje hazırlayan "Katılım Hareketi" isimli siyasi proje grubunun kurulmasına katkı sağladı ve grubun çalışmalarında yer aldı.

2015 yılında yapılan ön seçim sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili adayı olan Emre, Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde İstanbul Milletvekili oldu. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri ve 2018 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar aday gösterildi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili oldu. TBMM Grup Yönetim Üyeliği yapan Emre, 2016 yılında Meclis bünyesinde kurulan 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu üyeliğinde bulundu. TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve komisyonun CHP grup sözcüsüdür.

Zeynel Emre, 2007 yılında Akademisyen Perrin Öğün Emre ile evlenmiş olup Ali Miran (d.2011) ve Can Arhan (d.2018) isminde iki oğlu vardır.

