HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ZEYNEL EMRE KİMDİR, nereli, kaç yaşında? CHP MYK üyesi Zeynel Emre hangi görevlerde bulundu?

ZEYNEL EMRE KİMDİR, nereli, kaç yaşında? CHP MYK üyesi Zeynel Emre hangi görevlerde bulundu?

05.06.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynel Erdem'in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. CHP'de seçimlerin ardından atılan görev değişimi adımlarında MYK özelindeki süreç tamamlandı. Zeynel Erdem de listede yer aldı. Peki, Zeynel Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli?

ZEYNEL EMRE KİMDİR, nereli, kaç yaşında? CHP MYK üyesi Zeynel Emre hangi görevlerde bulundu?

Zeynep Emre'nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İlk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Zeynel Emre, Bahçeşehir Üniversitesi “Hükümet ve Liderlik Okulu” Sertifika Programı’nı tamamladı. Gençlik yıllarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan Zeynel Emre, partide çeşitli görevlerde yer aldı.

ZEYNEL EMRE KİMDİR?

1981 yılında Manisa'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Zeynel Emre, Bahçeşehir Üniversitesi “Hükümet ve Liderlik Okulu” Sertifika Programı’nı tamamladı.

Gençlik yıllarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan Zeynel Emre, partide Mahalle Delegeliği, İl Delegeliği, Bakırköy İlçe Örgütü Avukatlığı gibi çeşitli kademelerde görev yaptı. Halkla ilişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı da yapan Emre, 2012 -2015 yılları arasında İstanbul İl Sekreterliği görevine seçilerek Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bu göreve seçilen en genç üyelerden biri oldu. Yaklaşık iki yıl Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsilen İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’nda yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği bünyesinde, CHP’ye proje hazırlayan "Katılım Hareketi" isimli siyasi proje grubunun kurulmasına katkı sağladı ve grubun çalışmalarında yer aldı.

2015 yılında yapılan ön seçim sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili adayı olan Emre, Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde İstanbul Milletvekili oldu. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri ve 2018 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar aday gösterildi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili oldu. TBMM Grup Yönetim Üyeliği yapan Emre, 2016 yılında Meclis bünyesinde kurulan 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu üyeliğinde bulundu. TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve komisyonun CHP grup sözcüsüdür.

Zeynel Emre, 2007 yılında Akademisyen Perrin Öğün Emre ile evlenmiş olup Ali Miran (d.2011) ve Can Arhan (d.2018) isminde iki oğlu vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AHMET AKIN kimdir, kaç yaşında, nereli?AHMET AKIN kimdir, kaç yaşında, nereli?
Kritik görüşme! Erdoğan, Stoltenberg’i kabul ettiKritik görüşme! Erdoğan, Stoltenberg’i kabul etti
Şimşek: "Türkiye'nin başka seçeneği kalmamıştır"Şimşek: "Türkiye'nin başka seçeneği kalmamıştır"
Anahtar Kelimeler:
Zeynel Emre CHP

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Sel sularında kaybolmuşlardı! Kahreden haber

Sel sularında kaybolmuşlardı! Kahreden haber

Kız kardeşi ve kocasının dansı gündemde

Kız kardeşi ve kocasının dansı gündemde

Bakan Fidan'ı tebrik etti ama... "Hay aksi! Utanç verici"

Bakan Fidan'ı tebrik etti ama... "Hay aksi! Utanç verici"

Bakan Fidan'dan ilk mesajlar! O konuya vurgu yaptı

Bakan Fidan'dan ilk mesajlar! O konuya vurgu yaptı

Skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendi

Skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.