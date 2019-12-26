Zeynep Alkan'a photoshop tepkisi

Geçtiğimiz ay Taksim meydanında keçi gezdirerek gündeme gelen Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızı Zeynep Alkan, önceki gün babasının yönetmen koltuğunda oturduğu Kırk Yalan filminin gala gösterimine katıldı.

Basın mensupları tarafından görüntülenen Alkan, galada yırtmaçlı saten elbisesiyle boy gösterdi. Galaya gittiği anların fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sunan Zeynep Alkan’ın kendi hesabından yaptığı paylaşımlara photoshop uyguladığı öne sürüldü.

Alkan’ın bu fotoğrafına sosyal medya kullanıcıları tepkilerini yorum yazarak belirtti.





