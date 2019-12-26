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  4. Zeynep Alkan'a photoshop tepkisi

Zeynep Alkan'a photoshop tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 16:38 | Son Güncelleme

Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur pozlarla gündeme gelmeyi başaran yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın kendisini photoshop ile zayıf gösterdiği iddia edildi.

Geçtiğimiz ay Taksim meydanında keçi gezdirerek gündeme gelen Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızı Zeynep Alkan, önceki gün babasının yönetmen koltuğunda oturduğu Kırk Yalan filminin gala gösterimine katıldı.

Basın mensupları tarafından görüntülenen Alkan, galada yırtmaçlı saten elbisesiyle boy gösterdi. Galaya gittiği anların fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sunan Zeynep Alkan’ın kendi hesabından yaptığı paylaşımlara photoshop uyguladığı öne sürüldü.

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Alkan’ın bu fotoğrafına sosyal medya kullanıcıları tepkilerini yorum yazarak belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
zeynep alkan photoshop

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