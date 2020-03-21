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Zeynep Alkan'dan 'koronavirüs' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 16:15 | Son Güncelleme

İtalya'da eğitim hayatını sürdürdükten sonra erasmus için Hollanda'ya taşınan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, 'İtalya çok kötü, oradaki arkadaşlarıma çok üzülüyorum' dedi.

Yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, İtalya'dan Hollanda'ya yerleştiğini açıkladı.

Erasmus programı için Amsterdam'da bulunan Zeynep Alkan koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Alkan, 'İtalya çok kötü, oradaki arkadaşlarıma çok üzülüyorum' dedi.

Alkan, "İtalya'da olsaydım belki de bir yıl boyunca evden çıkamıyor olacaktım. Ama durum burada da kötü bugün 20 kişi ölmüş. Karantinada herkes, kapalı her yer" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zeynep Alkan'ın Türkiye’ye dönmek istediği, ancak uçuş yasağına takıldığı öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok uzuldugun resimlerinden belli oluyor..kiyamam
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