Zeynep Alkan'dan 'koronavirüs' açıklaması

Yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, İtalya'dan Hollanda'ya yerleştiğini açıkladı.

Erasmus programı için Amsterdam'da bulunan Zeynep Alkan koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Alkan, 'İtalya çok kötü, oradaki arkadaşlarıma çok üzülüyorum' dedi.

Alkan, "İtalya'da olsaydım belki de bir yıl boyunca evden çıkamıyor olacaktım. Ama durum burada da kötü bugün 20 kişi ölmüş. Karantinada herkes, kapalı her yer" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zeynep Alkan'ın Türkiye’ye dönmek istediği, ancak uçuş yasağına takıldığı öğrenildi.

