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  4. Zeynep Alkan 'Doğruluk mu cesaret mi?' programında iç çamaşırını gösterdi

Zeynep Alkan 'Doğruluk mu cesaret mi?' programında iç çamaşırını gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 13:16 | Son Güncelleme

Son dönemlerde yaptıklarıyla magazin gündeminde adından söz ettiren Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, konuk olduğu programda iç çamaşırını gösterdi.

Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan, YouTube'da konuk olduğu "Doğruluk mu, Cesaret mi?" programında olay bir harekete imza attı.

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İÇ ÇAMAŞIRINI GÖSTERDİ

Magazin dünyasının konuştuğu isimler arasında yer alan Zeynep Alkan, paylaşımları ve dikkat çeken tavırlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 21 yaşındaki güzel, Youtube'da katıldığı "Doğruluk mu Cesaret mi" programında gelen "İç çamaşırın ne renk?" sorusunu, ayağa kalkıp iç çamaşırını göstererek cevapladı.

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"ALLAH'TAN BABAANEMİN DONUNU GİYMEMİŞİM"

"Allah'tan bugün babaannemin donunu giymemiştim" diyen Zeynep Alkan'ın görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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