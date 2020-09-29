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Zeynep Alkan'ın makyajsız hali şaşırttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 16:10 | Son Güncelleme

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın makyajsız ve filtresiz hali herkesi şoke etti.

Oyunculuk eğitimini Hollanda’nın Amsterdam şehrindeki bir okulda sürdüren Zeynep Alkan'ın makyajsız ve filtresiz görüntüsü herkesi şaşırttı.

İşte sık sık iddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen 21 yaşındaki Zeynep Alkan'ın makyajsız görüntüsü...

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ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Zeynep Alkan, 13 Ekim 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Hataylı olan Zeynep, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızıdır. Ayşe adında bir kız kardeşi bulunmaktadır. 12 yaşındayken bazı tiyatro oyunlarında rol alan Zeynep Alkan, 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında yarı zamanlı viyola eğitimi almıştır.

Son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve çektiği eğlenceli videolarla fenomen olan Zeynep Alkan, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve İkizler burcudur.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
şu erkek halimle o kadar makyaj bana yapsan Adriana Lima olurum bende.
gotunu başını açan ünlü oluyor bu memlekette bu kadınin insanlığa memlekete ne faydası var oyunculuk desen hak getire babası anası ünlü olmasa oyunculuk da yapamaz
Paranın, bakımın, makyajın gücü bütün kadınlar güzeldir. Bunlar şanslı
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