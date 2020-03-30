Zeynep Alkan: Karantinada ormana gidin

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın kızı olan Zeynep Alkan, koronavirüs salgını ile Hollanda’da yüzleşti. Eğitim için yurt dışında bulunan Zeynep Alkan, kendisini her ne kadar ev karantinasına almış olsa da zaman zaman sevgilisiyle birlikte dışarıya çıkıyor.

Hafta sonu Hollanda’da bulunan Amsterdam Ormanı’nı ziyarete giden Alkan, buradan yaptığı paylaşımlarla dışarıya çıkamayan takipçilerinin biraz olsun nefes almasını sağladı.

Alkan ağaca sarıldığı bir kareyi ‘Karantinada ormana gidin’ notuyla süsledi.

