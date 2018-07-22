MAGAZİN

Zeynep Alkan plajda şakalaşırken sakatlandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.07.2018 21:21 | Son Güncelleme

Yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, tatilde arkadaşlarıyla şakalaşırken ayağını sakatladı.

Bağları zedelenen Alkan'ın ayağına atel takıldı.

Zeynep Alkan şakalaşırken sakatlandı!

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Oyuncu-yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör'den dünyaya gelen kızı Zeynep Alkan, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'de tatilde.

Oyuncu-yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör'den dünyaya gelen kızı Zeynep Alkan, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'de tatilde.
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Önceki gün, Alaçatı'daki bir beachte denize girip plajda güneşlenen Alkan'ın arkadaşlarıyla şakalaştıkları anlar sosyal medyada paylaşılmıştı.

Önceki gün, Alaçatı'daki bir beachte denize girip plajda güneşlenen Alkan'ın arkadaşlarıyla şakalaştıkları anlar sosyal medyada paylaşılmıştı.
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Zeynep Alkan, şakalaşma sırasında dengesini kaybedip düştü.

Zeynep Alkan, şakalaşma sırasında dengesini kaybedip düştü.
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Ayağını inciten Alkan, çareyi buzlu havlularla sargı yapmakta buldu

Ayağını inciten Alkan, çareyi buzlu havlularla sargı yapmakta buldu
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Alkan, incinen ayağını sosyal medya hesabında, "Of, harika!" notuyla paylaştı.

Alkan, incinen ayağını sosyal medya hesabında, "Of, harika!" notuyla paylaştı.
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Oyuncu-yönetmen Hamdi Alkan'ın Instagram fenomeni kızı Zeynep Alkan, sosyal medyadaki cesur pozlarıyla dikkatleri çekiyor.

Oyuncu-yönetmen Hamdi Alkan'ın Instagram fenomeni kızı Zeynep Alkan, sosyal medyadaki cesur pozlarıyla dikkatleri çekiyor.
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Zeynep Alkan'un paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor.

Zeynep Alkan'un paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor.
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Zeynep Alkan şakaşırken sakatlandı!

Zeynep Alkan şakaşırken sakatlandı!
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Zeynep Alkan şakaşırken sakatlandı!

Zeynep Alkan şakaşırken sakatlandı!
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Zeynep Alkan şakaşırken sakatlandı!

Zeynep Alkan şakaşırken sakatlandı!
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