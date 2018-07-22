Zeynep Alkan plajda şakalaşırken sakatlandı!

Bağları zedelenen Alkan'ın ayağına atel takıldı.
Zeynep Alkan şakalaşırken sakatlandı!
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Oyuncu-yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör'den dünyaya gelen kızı Zeynep Alkan, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'de tatilde.
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Önceki gün, Alaçatı'daki bir beachte denize girip plajda güneşlenen Alkan'ın arkadaşlarıyla şakalaştıkları anlar sosyal medyada paylaşılmıştı.
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Zeynep Alkan, şakalaşma sırasında dengesini kaybedip düştü.
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Ayağını inciten Alkan, çareyi buzlu havlularla sargı yapmakta buldu
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Alkan, incinen ayağını sosyal medya hesabında, "Of, harika!" notuyla paylaştı.
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Oyuncu-yönetmen Hamdi Alkan'ın Instagram fenomeni kızı Zeynep Alkan, sosyal medyadaki cesur pozlarıyla dikkatleri çekiyor.
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Zeynep Alkan'un paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor.
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Zeynep Alkan şakaşırken sakatlandı!
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Zeynep Alkan şakaşırken sakatlandı!
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Zeynep Alkan şakaşırken sakatlandı!
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