Zeynep Alkan tatil sezonunu açtı

Oyuncu Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızları Zeynep Alkan renkli ve esprili kişiliğini yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gösteriyor.

Cesur pozlarıyla beğeni topladı

1 / 10 Uzun bir süreden sonra ilk defa bikinili paylaşımda bulunan Zeynep Alkan, böylece deniz sezonunu da açmış oldu.

2 / 10 Tatilin tadını çıkaran Alkan önce Barcelona'ya sonra ise Malta'ya gitti. Alkan takipçileriyle her anını paylaşıyor.

3 / 10 Zeynep Alkan geçen yıl da mayo ve bikiniyle verdiği pozlarıyla gündeme gelmişti.

4 / 10 Cesur pozlarıyla ilgili daha önce sık sık gündeme gelen genç isim şu açıklamayı yapmıştı:

5 / 10 "18-19 yaşında mayolu poz vermeyeceğim de 70’imde mi vereceğim?"

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