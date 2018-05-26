Zeynep Alkan tatil sezonunu açtı

Oyuncu Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızları Zeynep Alkan renkli ve esprili kişiliğini yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gösteriyor.
Cesur pozlarıyla beğeni topladı
1 / 10
Uzun bir süreden sonra ilk defa bikinili paylaşımda bulunan Zeynep Alkan, böylece deniz sezonunu da açmış oldu.
2 / 10
Tatilin tadını çıkaran Alkan önce Barcelona'ya sonra ise Malta'ya gitti. Alkan takipçileriyle her anını paylaşıyor.
3 / 10
Zeynep Alkan geçen yıl da mayo ve bikiniyle verdiği pozlarıyla gündeme gelmişti.
4 / 10
Cesur pozlarıyla ilgili daha önce sık sık gündeme gelen genç isim şu açıklamayı yapmıştı:
5 / 10
"18-19 yaşında mayolu poz vermeyeceğim de 70’imde mi vereceğim?"
Okuyucu Yorumları 0 yorum