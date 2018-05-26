MAGAZİN

Zeynep Alkan tatil sezonunu açtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2018 15:53 | Son Güncelleme

Malta'ya tatile giden Zeynep Alkan sosyal medya hesabından sezonun ilk bikinili paylaşımını yaptı

Oyuncu Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızları Zeynep Alkan renkli ve esprili kişiliğini yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gösteriyor.

Cesur pozlarıyla beğeni topladı

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Uzun bir süreden sonra ilk defa bikinili paylaşımda bulunan Zeynep Alkan, böylece deniz sezonunu da açmış oldu.
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Tatilin tadını çıkaran Alkan önce Barcelona'ya sonra ise Malta'ya gitti. Alkan takipçileriyle her anını paylaşıyor.
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Zeynep Alkan geçen yıl da mayo ve bikiniyle verdiği pozlarıyla gündeme gelmişti.
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Cesur pozlarıyla ilgili daha önce sık sık gündeme gelen genç isim şu açıklamayı yapmıştı:
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"18-19 yaşında mayolu poz vermeyeceğim de 70’imde mi vereceğim?"
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