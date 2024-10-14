MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeynep Bastık burun ameliyatı oldu! Hasta yatağından paylaştı

Zeynep Bastık burun ameliyatı oldu! Hasta yatağından paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.10.2024 12:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerek şarkıları gerek sahne şovları gerekse aşk hayatıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık burun ameliyatı oldu. Bastık hastane odasından ameliyat sonrası paylaşım yaptı.

Zeynep Bastık burun ameliyatı oldu! Hasta yatağından paylaştı

Hem özel hayatı hem de sahne tarzıyla gündeme gelen Zeynep Bastık boşanmasının ardından Ali Can Ayyıldız ile bir ilişkiye başlamıştı.

Bastık, Survivor'un eski yarışmacılarından Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor.

Serkay Tütüncü ile mutlu bir beraberlik sürdüren Zeynep Bastık sık sık özel hayatı kadar paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

“Moda ve kozmetik her zaman kişisel olarak da ilgimi çeken alanlardı, bu yüzden bu dünyaların müzikle kesiştiği projelerde yer almak beni çok heyecanlandırıyor” diyen Zeynep Bastık son olarak ameliyat oldu.

Zeynep Bastık hastane odasından paylaşımda bulunarak "Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-10-14 120220

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartında katkı payı gündemde... Ayrıntıları belli oldu

Kredi kartında katkı payı gündemde... Ayrıntıları belli oldu

Çok konuşuldu, destek bulmadı, tepki yağdı

Çok konuşuldu, destek bulmadı, tepki yağdı

Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat!

Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat!

61 yaşındaki Yonca Evcimik'in kıyafeti gündem oldu! "Altını giymemiş ki..."

61 yaşındaki Yonca Evcimik'in kıyafeti gündem oldu! "Altını giymemiş ki..."

'Delireceğim gerçekten delireceğim' Altaylı'nın vergi isyanı...

'Delireceğim gerçekten delireceğim' Altaylı'nın vergi isyanı...

Bakan Şimşek'e seslendi: "Bir el at kardeşim! Vergi rekortmeni oluruz"

Bakan Şimşek'e seslendi: "Bir el at kardeşim! Vergi rekortmeni oluruz"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.