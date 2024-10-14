Zeynep Bastık burun ameliyatı oldu! Hasta yatağından paylaştı

Hem özel hayatı hem de sahne tarzıyla gündeme gelen Zeynep Bastık boşanmasının ardından Ali Can Ayyıldız ile bir ilişkiye başlamıştı.

Bastık, Survivor'un eski yarışmacılarından Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor.

Serkay Tütüncü ile mutlu bir beraberlik sürdüren Zeynep Bastık sık sık özel hayatı kadar paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

“Moda ve kozmetik her zaman kişisel olarak da ilgimi çeken alanlardı, bu yüzden bu dünyaların müzikle kesiştiği projelerde yer almak beni çok heyecanlandırıyor” diyen Zeynep Bastık son olarak ameliyat oldu.

Zeynep Bastık hastane odasından paylaşımda bulunarak "Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım" dedi.