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Zeynep Bastık’dan sevgilisine doğum günü mesajı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 15:45 | Son Güncelleme

Bir süredir Tolga Akış ile beraber olan şarkıcı Zeynep Bastık sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla kutladı. Ünlü şarkıcının sevgilisiyle beraber paylaştığı fotoğrafın altında kullandığı duygusal ifadeler binlerce beğeni aldı.

Zeynep Bastık’dan sevgilisine doğum günü mesajı!

7 Haziran’da evlenme planı yapan Zeynep Bastık ve Tolga Akış koronavirüs engeline takıldı. Sade bir nikah töreniyle evlenmeyi düşünen çift bu planlarını ertelemek zorunda kaldı. Nişan yüzüğünü takan güzel şarkıcıdan nikah yeminlerine taş çıkartacak bir doğum günü mesajı geldi.
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Sevgilisi Tolga Akış’ın doğum gününü dün gece küçük bir arkadaş ortamında kutlamayı seçen Zeynep Bastık sosyal medya hesabından özel bir mesaj yayınladı. Mesajda romantik ifadelere yer veren Bastık Tolga Akış ile çekilen fotoğrafın altına “Nereye dersen, oraya gelirim. Senin olduğun her yer benim evim… İyi ki doğdun aşkımmm hayatta en sevdiğim şey sensin” notunu düştü. Zeynep Bastık’ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Başarılı popçunun fotoğrafına ilk tebrik ise Seda Sayan’dan geldi.

ZEYNEP BASTIK’IN SEVGİLİSİ TOLGA AKIŞ KİMDİR?

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İstanbul Üniversite İşletme Bölümünden mezun olan Tolga Akış 13 Ağustos 1984 yılında Bursa’da doğdu. Üniversite eğitimden sonra çeşitli ajanslarda görev alan Akış, 2017 yılında kendi ajansını kurdu. Kendi ajansı üzerinden faaliyetlerini gerçekleştiren Akış, Zeynep Bastık ile ajans işleri sırasında tanıştı. Aşka yelken açan çift 7 Haziran 2020 tarihinde evlenme planıyla magazin gündemine düştü. Pandemi nedeniyle evlilik planını erteleyen çift doğum günü kutlamasıyla yetindi.

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