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Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la fotoğrafı olay oldu! 'Ee bu kızın eski kocası kim?'

09.06.2023 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Yeni şarkısı 'Eyvah' için bir kutlama yemeği düzenleyen Bastık, eski eşi Tolga Akış ile yanak yanağa pozunu paylaştı, sosyal medyada gündem oldu.

Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la fotoğrafı olay oldu! 'Ee bu kızın eski kocası kim?'

Zeynep Bastık, eski eşi Tolga Akış ile verdiği fotoğrafla gündemde. Sahnelerinde giydiği kıyafetlerle oldukça konuşulan Bastık'tan şaşırtan bir paylaşım geldi. Eski eşi ile samimi fotoğrafını paylaşan Bastık'a adeta yorum yağdı.

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2021 yılında Tolga Akış ile evlenen ve yaklaşık bir sene sonra boşanma kararı alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yeni şarkısı 'Eyvah' için bir kutlama düzenledi.

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Yakın arkadaşları ve menajerini davet eden Bastık, eski eşi Tolga Akış'ı da davetliler arasına ekledi.

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Daha önce yaptığı bir açıklamada 'Biz eş olma durumunu beceremedik' diyen Bastık, Akış ile arkadaş kaldıklarını daha önce de açıklamıştı.

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Paylaşımına 'EE bu kızın eski kocası kim?' yazan Bastık'ın paylaşımını gören kullanıcılar 'Abla maşallah', ' Eski dosttan düşman olmaz', 'Arkadaş kalmak böyle bir şey demekki' gibi yorumlarda bulundular.

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Çanakkale doğumlu olan Zeynep Bastık, 2010 yılında İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başladı.

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İlk teklisi "Fırça"yı Dalkılıç'ın desteğiyle 2014 yılında yayımladı. Ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti.

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Sanatçı, Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol aldı.

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