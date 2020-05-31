Zeynep Bastık'ın eski haline yorum yağdı! Estetik güzeli mi?

Seslendirdiği şarkılarla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Bastık'ın eski hali görenleri şaşırttı.

Yıllar önceki görüntüsü ve şimdiki hali yan yana konulan Bastık ile ilgili yapılan paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Estetikli?", "Burun operasyonu, kesin!" gibi yorumlarda bulundular. Zeynep Bastık ise hayranlarından gelen soruları yanıtlarken “Estetik yaptırdın mı?” sorusuna, “Buna ne diyim ki, yani... O fotoğraf 2015’te çekildi. Burun ameliyatı yaptırıp böyle mi yaptırır. Sadece soruyorum. Bu nizami bir burun değil. Teşekkür ederim, bu kadar nizami göründüğü ve bunun estetikli olduğuna dair haberler için; fakat burnum zaten çok güzel burun değil. Estetiğim yok. Hiç bir yerimde yok” dedi.

Bastık açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "O fotoğrafta şöyle estetik yaptırmadan önceki halim konulmuş fotoğraf 2015'te ilk oynadığım dizinin afiş fotoğrafı. Adı mutluluk diye dizi. Orada Gonca karakterini oynuyordum ve kız gotik bir kızdı. Makyajı da siyah bir makyajdı. Çözünürlük berbat, o karakter ben değilim Gonca karakteri, ışık falan. Evet cadı gibi çıktığım doğru. Ama hayatımın hiçbir döneminde öyle bir insan değildim. Yaptırmadım… Bu kız size ne etti, ne yaptı? Yok estetik, yok bilmem ne? Estetik yaptırsam fark edersiniz. Hayatım boyunca estetik yaptırmayacağım demiyorum."

