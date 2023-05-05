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Zeynep Bastık sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla büyüledi

05.05.2023 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda talihsiz bir kaza geçiren Zeynep Bastık bir süre sahnelerden uzak kalmıştı. Hızla iyileşen ünlü şarkıcı sosyal medya hesabını da daha aktif kullanmaya başladı. En son iç çamaşırlı pozunu paylaşan Zeynep Bastık sere serpe uzanarak poz verdi.

Zeynep Bastık sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla büyüledi

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden biri olan, şarkıları ve konser performansı ile beğeni toplayan Zeynep Bastık dekolteli pozları ile de sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim son pozunda yine iddialı tarzını konuşturdu. Sere serpe uzanarak poz veren Bastık dekolteli fotoğraflarıyla adeta büyüledi.

zeynep-bastık

29 yaşındaki ünlü ismin siyah kalp koyarak paylaştığı fotoğrafına ünlü isimler de kayıtsız kalamadı.

zeynep-bastık-dekolteli-poz

Bastık'ın fotoğraflarına yorum yapanlar arasında Selin Ciğerci ve Özlem Ada Şahin de yer aldı. Berkay'ın eşi olan Özlem Ada Şahin "Yangın var" yorumunu yaparken Selin Ciğerci ise alev emojisini gönderdi.

zeynep-bastık-sere-serpe-uzandı

Bastık’ın fotoğraflarını bazı takipçileri beğenirken, bazı takipçileri ise eleştiride bulundu.

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Sosyal medyada "Zaten çok kaliteli bir sesiniz var, böyle pozlara gerek yok", "Hep çok güzelsin", "Şiir gibi" yorumları yapıldı.

zeynep-bastık-göğüs-dekolteli-poz

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