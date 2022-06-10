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Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor mu? Zeynep Bastık ve Tolga Akış ayrıldı mı, neden ayrılıyorlar?

10.06.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık ve Tolga Akış ile ilgili son dakika haberi sanatçının hayranlarını üzdü. Geçen yıl Temmuz ayında dünyaevine giren Zeynep Bastık ve Tolga Akış ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor mu? İşte detaylar...

Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor mu? Zeynep Bastık ve Tolga Akış ayrıldı mı, neden ayrılıyorlar?

Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor mu? sorusunun yanıtı sanatçının hayranları tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar, 2021 yazında evlenen çift ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından araştırma yapmaya başladı. Zeynep Bastık ile eşi ve menajeri Tolga Akış'ın boşanma kararı aldıkları iddia edildi. Peki Zeynep Bastık ve Tolga Akış neden ayrılıyor? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ZEYNEP BASTIK VE TOLGA AKIŞ BOŞANIYOR MU?

Zeynep Bastık ile 2021'in temmuz ayında evlendiği menajeri Tolga Akış'ın boşanma kararı aldığı öğrenildi.

Zeynep Bastık'ın evden ayrıldığı Tolga Akış'ın ise evliliği yürütemediklerini söylediği öne sürüldü.

ZEYNEP BASTIK VE TOLGA AKIŞ NEDEN AYRILIYOR?

Edinilen bilgiye göre Zeynep Bastık ve Tolga Akış anlaşmalı olarak boşanabilmek için temmuz ayını bekliyor.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelmiştir. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamlamıştır. Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yapmıştır.
2010 tarihinde İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başlayan Bastık, 2012'ye dek bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne almıştır.

Bastık, bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer almıştır. Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yapmış ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etmiştir. Dalkılıç'ın yardımıyla ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayımlamıştır.

Sonrasında Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam eden Bastık, rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakalamıştır. Bu cover'lar tanınmasında oldukça etkili olmuştur. Anıl Piyancı ile beraber 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlamıştır.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Zeynep Bastık, üç senedir aşk yaşadığı ve aynı zamanda menajerliğini yapmış olan Tolga Akış ile 2021 senesinin Temmuz ayında Çeşme'de yakın arkadaşlarının olduğu düğünle nikah masasına oturmuştur.

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Zeynep Bastık
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