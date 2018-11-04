Zeynep Beşerler iyi haberi verdi

Zeynep Beşerler, eşi Emir İçgören ve oğlu Kerem İçgören'le birlikte geldiği Zorlu AVM’de keyifli vakit geçirdi.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Beşerler, “Yeni bir televizyon programına başlayacağım. Henüz kağıt üzerinde kesininleşen bir şey yok. İmzalar atılınca içeriğiyle ilgili bilgi veririm” dedi.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu, “Daha çok oğluma vakit ayırıyorum. Haftada iki gün çalışacağım bir proje olursa kabul edebilirim. Oğlum büyüyene kadar ona biraz daha çok zaman ayırmam gerek” ifadelerini kullandı. (Milliyet Cadde)

