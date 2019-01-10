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Zeynep, buzlanan yolda kayan minibüsün altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 13:41 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da buzlanma nedeniyle kayan yolcu minibüsünün altında kalarak sıkışan ortaokul öğrencisi Zeynep Erginöz, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp, hastanede tedaviye alındı.

Zeynep, buzlanan yolda kayan minibüsün altında kaldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da buzlanma nedeniyle kayan yolcu minibüsünün altında kalarak sıkışan ortaokul öğrencisi Zeynep Erginöz, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp, hastanede tedaviye alındı.
Olay, bu sabah Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, kent içi yolcu taşımacılığı yaptığı 23 M 0376 plakalı minibüsüyle 170'inci Sokak'a geldi. Sürücü burada yolcu indirirken, minibüs buzlanan yolda kaymaya başladı. Bu sırada yol kenarında bekleyen ortaokul öğrencisi Zeynep Erginöz minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, buzları küreklerle kırarak, yaralanan öğrenciyi sıkıştığı aracın altından kurtardı. Yaralı öğrenci, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Zeynep Erginöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Zeynep, buzlanan yolda kayan minibüsün altında kaldıZeynep, buzlanan yolda kayan minibüsün altında kaldıZeynep, buzlanan yolda kayan minibüsün altında kaldıZeynep, buzlanan yolda kayan minibüsün altında kaldı

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