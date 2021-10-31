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Zeynep Casalini'nin annesi bakın kim çıktı! Meğer hepimizin bildiği Yeşilçam filminde...

31.10.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı kökenli bir aileden gelen 51 yaşındaki ses sanatçısı Zeynep Casalini, kariyerine küçük yaşta tiyatro ile tanışarak başlamıştı. Sanatın hemen hemen her dalıyla ilgilenen sevilen şarkıcının annesinin meğer hepimizin bildiği bir Yeşilçam oyuncusu olduğu ortaya çıktı. İşte 'Duvar' şarkısıyla herkesin aklında yer eden Zeynep Casalini'nin annesi...

Zeynep Casalini'nin annesi bakın kim çıktı! Meğer hepimizin bildiği Yeşilçam filminde...

İki evlilik yapan Zeynep Casalini, iki kız çocuk annesi olarak bilinmekte. Ünlü şarkıcı tiyatro ve oyunculuğun yanı sıra Ajda Pekkan, Emel Müftüoğlu gibi birçok ünlü ismin vokalliğini yapmıştı. Nilüfer, Bu Yaz, Dokunma Bana gibi daha birçok şarkıyı seslendiren Casalini’nin annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

ZEYNEP CASALİNİ’NİN ANNESİ YEŞİLÇAM OYUNCUSU ÇIKTI!

Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini’nin annesi, Yeşilçam’ın unutulmazlarından olan İbo ile Güllüşah, Düş Gezginleri, Dul Bir Kadın, gibi filmlerde izlediğimiz usta oyuncu Deniz Türkali’dir.

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15 Kasım 1944 tarihinde doğan 76 yaşındaki Türkali de kariyerine, kızı gibi küçük yaşta adım atmıştır.

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Şişli Koleji mezunu olan sanatçı, Türkiye’de başladığı tiyatro eğitimini Londra’da devam ettirdi. Eğitimi sırasında, İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile tanışarak evlilik kararı aldı.

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Yurt dışında da birçok konser veren şarkıcı, Türkiye’ye döndükten sonra Milliyet Yayınları’nda yayın danışmanlığı yaptı. Barış Pirhasan ve Yavuz Özkan’la ‘Atıf Yılmaz Stüdyosu’nu kurdu. Oyunculuk dışında radyo ve televizyonda programlar yaparak Türkiye’de her geçen gün daha da tanınır hale geldi.

ZEYNEP CASALİNİ DE KARİYERİNE KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADI

Henüz 9 yaşındayken kariyerine adım atan Zeynep Casalini, 1985’te Bilsak Tiyatro Atölyesi’nde tiyatro çalışmalarına başladı. Lisede, birlikte kaldığı ev arkadaşının yönlendirmesiyle müziğe geçiş yapan sanatçı yurt dışında çeşitli gruplarla sahne aldı.
Cem Özer’in, Laf Lafı Açıyor adlı ilk Türk talk-show’unda vokalistlik yapan Casalini, Aranjor Sinan Akçıl’ın imzasını taşıyan ilk albümünde, Sezen Aksu’nun ‘Duvar’ adlı parçasını seslendirdi.

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Ünlü şarkıcı, 1992’de Angela Ceren ismini verdiği kızını kucağına aldı. 2010 yılında ikinci evliliğini yapan sanatçı, 2011’de Daphne ismini verdiği kızıyla ikinci kez anne oldu.

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BABASI ŞARKICI, DEDESİ ŞAİR, DAYISI YÖNETMEN!

Zeynep Casalini’nin babası ise, İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini’dir. Aile bireylerinin çoğu sanatçı olan şarkıcının dedesi, ünlü şair Vedat Türkali, dayısı ise yönetmen ve senarist Barış Pirhasan’dır.

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