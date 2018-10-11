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Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel paylaşımı 'Konuşacak çok şey var...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 23:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel sosyal medya hesabından eşiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel paylaşımı 'Konuşacak çok şey var...'

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel sosyal medya hesabından eşiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Zeynep Demirel'in "Ve ben seni şu son bir haftada sevdiğim kadar hiç sevmemişim meğer" yazması dikkat çekti.

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'8 YILI DEVİRMİŞİZ BİRLİKTE
"Bak 8 yılı devirmişiz birlikte... Ve ben seni şu son bir haftada sevdiğim kadar hiç sevmemişim meğer. Konuşacak çok şey var... Belki gelir zamanı belki gelmez. ama bil ki seni en iyi tanıyan benim, neyin ne olduğunu da en iyi ben bilirim..."

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Anahtar Kelimeler:
Volkan Demirel Zeynep Demirel Fenerbahçe

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