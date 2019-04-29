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Zeynep Demirel: Konu yardımsa kalbimin sesini dinlerim

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 14:43 | Son Güncelleme

  Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde (BÜYEM) Dr.

Zeynep Demirel: Konu yardımsa kalbimin sesini dinlerim

İSTANBUL,(DHA) -
Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde (BÜYEM) Dr. Aylin Löle koordinatörlüğünde hayata geçirilen Sosyal Sorumluluk Okulu sona erdi. Öğrenciler, iletişim uzmanı Gülçin Yılmaz İzel'in 'Sosyal Sorumluluk Projelerinde Ünlü ve medya iletişiminin rolü' konulu dersinin ardından Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi, Yapımcı Zeynep Demirel'in gönüllülük yolculuğundaki deneyimlerini dinledi.
Gülçin Yılmaz İzel, 'Sosyal sorumluluk projelerinde ünlü ve medya iletişiminin rolü' konulu dersini interaktif olarak katılımcılarla paylaştı. Zeynep Demirel ise yaptığı konuşmada şimdiye kadar gönüllü destekçisi olduğu projelerle ilgili deneyimlerini paylaştı. Belçika'da yaşadığı dönemlerde yer aldığı projeleri anlatan Demirel, Türkiye'ye geldiğinde Selda Topal vesilesiyle Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) buluşarak pek çok çalışmaya katıldığını anlattı.
ZEYNEP DEMİREL: "ÇOCUKLAR, HAYVANLAR VE YAŞLILAR KONUSUNDA HASSASIM"
Zeynep Demirel, bir çok ünlünün aksine sosyal yardım projelerini değerlendirirken konuya stratejik bakmadığını söyledi. Demirel, "Konu yardımsa kalbimin sesiyle hareket ederim. Çocuklar, yaşlılar ve sokak hayvanlarına karşı ise özel bir hassasiyetim var. Bu anlayışımı kızlarıma da aşılıyorum ve bu yüzden çok mutluyum" dedi.
Program sonunda katkılarından dolayı Dr. Aylin Löle tarafından Gülçin Yılmaz İzel ve Zeynep Demirel'e teşekkür belgesi, eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara ise sertifikaları verildi. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

Zeynep Demirel: Konu yardımsa kalbimin sesini dinlerimZeynep Demirel: Konu yardımsa kalbimin sesini dinlerim

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