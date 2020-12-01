Zeynep Dizdar kimdir? Zeynep Dizdar kaç yaşında, nereli? İşte Zeynep Dizdar şarkıları

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının yeni bölüm konuğu olan ünlü şarkıcı Zeynep Dizdar televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Kariyeri boyunca dillerden düşmeyen pek çok şarkıya imza atan Dizdar ile ilgili pek çok detay merak ediliyor. Peki, Zeynep Dizdar kaç yaşında? Zeynep Dizdar nereli? İşte detaylar...

ZEYNEP DİZDAR KİMDİR?

14 Temmuz 1976 Kadıköy, İstanbul doğumlu olan Zeynep Dizdar; şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. İlk albümü olan Yolun Açık Ola isimli albümü 1997 senesinde çıkaran ünlü isim bu albümdeki Vazgeç Gönül şarkısıyla listelerde ilk sıralara yerleşmeyi başardı. Albüm ve albümdeki şarkılarla müzik otoritelerinden de tam not alan Dizdar, Yolun Açık Ola albümü ile yaptığı başarılı çıkışın ardından 8 sene sonra, 2005 senesinde ikinci albümü olan İlle De Sen adlı albümü çıkardı. Albümdeki İlle De Sen, Zehir Gibi ve Yok Yok adlı şarkılar büyük bir başarı yakaladı.

2008 senesinde üçüncü albümü olan Sana Güvenmiyorum adlı albümü çıkaran ünlü isim, bu albümde albümle aynı adı taşıyan Sana Güvenmiyorum şarkısıyla büyük ilgi gördü. Albümdeki diğer başarıya ulaşan şarkılar arasında ise Boşver ve Aşk Bu gibi parçalar yer alıyor. Dizdar, 2009 senesinde ise Aşkın Büyüsü adlı bir single çıkardı. 4. albümü olan Hayat Benim Elimde albümünü 2010 yılında çıkaran Dizdar, bu albümde Sezen Aksu ve Onno Tunç’un meşhur şarkısı Bir Çocuk Sevdim’i seslendirdi. 2011 yılında Viraç adlı albümü, 2011 yılının Aralık ayında ise 2012 adlı albümünü çıkardı. 2012 yılında Maske adlı bir single çıkaran Dizdar, 2013 yılında İkimiz, 2014 yılında da Party adlı single çalışmalarına da imza attı.

Şarkıcılığa ek olarak bestecilik de yapan Dizdar, Zeynep Mansur için Yarım Kalan Aşk ve Reyhan Karaca için Heves, Suat Aydoğan için Ben Senin için Varım, Bulut Duman için Mızrak, Faruk K için Adalet Yerinde ve Erdem Karaduman için Ey Aşk şarkılarını yaptı. Zeynep Dizdar şarkıları ile müzik listelerinde önemli başarılar elde etti.

