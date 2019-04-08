Zeynep Erkunt Armağan, 3. kez kadın CEO listesinde

İSTANBUL (AA) - Dünyada traktör üreten "ilk" kadın olan Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, "Dünyada Şirketini En Hızlı Büyüten 50 Kadın CEO" araştırmasında 3. kez listeye giren "tek" Türk sanayici oldu.

Erkunt Traktör'den yapılan açıklamaya göre, Fortune dergisi tarafından "Türkiye'nin En Güçlü 50 İş Kadını Araştırması"nda her yıl yer alan Erkunt Traktör'ün kurucusu Zeynep Erkunt Armağan, şirketinin büyüklüğü ve global ekonomideki önemi, kurumun performansı, yönetimin kariyer çizgisinde nasıl ilerlediği ve sosyokültürel kalkınmaya etkileri gibi önemli kriterleri aşarak Fortune listesinde bu yıl yine yer aldı.

Zeynep Erkunt Armağan, "Dünyada Şirketini En Hızlı Büyüten 50 Kadın CEO" araştırmasında 3. kez listeye giren "tek" Türk sanayici oldu.

Son yıllarda kadın platformlarında cinsiyet eşitliği için gerçekleştirdiği çalışmalarını kendi şirketinden başlatarak sektöre yayan Armağan, üniversite öğrencileri ile de sık sık bir araya gelerek iş hayatındaki tecrübelerini paylaşıyor. Ayrıca, genç girişimciler için cesaret veren görüşleri yakından takip ediliyor.