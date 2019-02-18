Zeynep İşman ‘yeni nesil anne’liği anlatacak

İSTANBUL, (DHA) - ETKİLİ Anne-Baba Okulu Eğitimcisi Zeynep İşman’ın konuşmacı olacağı ‘Yeni Nesil Anne Sohbetleri’ etkinliği 22 Şubat’ta Zorlu Center Kafe Vesto’da gerçekleşecek.

Vestel’in ilkini 2016 yılında açtığı Kafe Vesto’lar anneleri, anne adaylarını ve ebeveynleri ilgilendirecek bir etkinlik dizisi başlattı. 9 Şubat’ta blog yazarı Güneş Ulus’la başlayan ‘Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri’nin ikincisi 22 Şubat Cuma günü saat 16.00-17.00 arası Ebeveyn Koçu, İletişim Uzmanı ve Etkili Anne-Baba Okulu Eğitimcisi Zeynep İşman’la devam edecek.

‘Etkili anne-baba ne demek, nasıl olunur’ sorusunun yanıtını katılımcılarla paylaşacak olan Zeynep İşman “Aile içinde gerçek sorunu ve görünen sorunu birbirinden ayırmayı, sorunlara yapıcı çözümler getirirken, çocuklarımızla ilişkimizi güçlendirmeyi, çatışmaları nasıl ele alacağımızı ve bunu yaparken ilişkilerimizi nasıl koruyacağımızı, saygı ve sevgi odaklı birey yetiştirme ve aile içi iletişim konularına değineceğiz” dedi.

İZMİR’DE DEVAM EDECEK