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Zeynep Kamil Hastanesinde korkutan yangın

08.03.2021 07:36 | Son Güncelleme:
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Üsküdar’daki Zeynep Kamil Doğum Hastanesinde yangın çıktı.

Üsküdar’daki Zeynep Kamil Doğum Hastanesinde yangın çıktı. Yangının çıktığı binadaki hastalar ve personel başka bir binaya taşındı. İtfaiye yangını kontrol altına aldı.
Üsküdar’daki Zeynep Kamil Doğum Hastanesinde saat 06.15 sıralarında yangın çıktı. Yangının tüp bebek merkezinin bodrum katındaki elektrik panolarından çıktığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıktığı binadaki tüm hasta ve personeller, başka bir binaya taşındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Olaya tanık olan Nilgün Yalçınkaya, "Ameliyata hazırlanıyorduk. Alarm çaldı. Hepimiz apar topar aşağı indik. Alev yoktu ama koku vardı. Herkesi karşı binaya aldılar. İçeride fenalaşanlar oldu" dedi.

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