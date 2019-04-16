Zeynep Kamil Hastanesinin tarihi binası açıldı

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tarihi binasının açılışı yapıldı. Açılışta konuşma yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “En büyük hedefimiz 2023’te İstanbul’u dünyanın sağlık baş şehri yapmak” dedi.

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin restorasyonu tamamlanan tarihi binası, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı. Törene İstanbul Valisinin yanı sıra, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile hastane personeli katıldı.

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Biz valilik olarak sadece Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanemizde değil. Gücümüz kuvvetimizin yettiği her türlü ecdadın bizlere bırakmış olduğu eserlere kalbi dokunuşlar yapıyoruz. Bizden sonra gelecek nesillerimize en güzel şekilde aktarmayı hedefledik. Burada bunu yapıyoruz. Ortaya güzel bir eser çıktı Yakın zaman içerisinde de Babıali yani içinde bulunduğumuz valilik binamızın orta kısmındaki aslına rücu edecek güzel bir hizmet yapacağız İnşallah. Bununla da bitmiyor. Türbelerimiz, çeşmelerimiz, hastanelerin gelecek kuşaklara en güzel aktarma görevimiz var. Bu restorasyonun bu sadakayı cariyenin en güzel şekilde yaşayan bizlerle korunduğuna inanıyor Cenabı Allah’ın bize bu fırsatı verdiği için şükrediyoruz” dedi.