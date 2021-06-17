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Zeynep Kankonde kimdir? Zeynep Kankonde kaç yaşında? Evli mi?

17.06.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Kankonde, günümüzde FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan yeni dizi Aşk Mantık İntikam’ın oyuncu kadrosunda yer alıyor. Zeynep Kankonde, bugüne kadar birçok başarılı yapımda yer almış ve pek çok kişi tarafından da oldukça sevilmiştir. Kankonde, 2004 yılında Christian Kankonde ile hayatını birleştirmiş ancak 2015 yılında çift yollarını ayırmıştır. Peki, Zeynep Kankonde kimdir?

Kameralar karşısına ilk kez Beşinci Boyut dizisi ile geçen Kankonde, daha sonra, Dedemin Fişi, Kiraz Mevsimi, Arif V 216, Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi dizi ve filmde rol almıştır. Oyunculuğu sempatik tavırlarıyla beğenilen Zeynep Kankonde’nin 2016 yılında boşandığı eşinden Emma isminde bir kızı bulunmaktadır.

Zeynep Kankonde kimdir?

Zeynep Kankonde, 1980 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. 21 yaşında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tiyatro bölümünden mezun oldu.
İlk olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde çalışmaya başlayan Kankonde, daha sonra çeşitli televizyon dizilerinde oynadı ve sinema filmlerinde seslendirme yaptı.
2004 yılında Kongo vatandaşı Christian Kankonde ile dünya evine girdi ancak 2015 yılında eşinden boşandı. Zeynep Kankonde soyadını değiştirmeyerek eşinin soyadını kullanmaya devam etti.
Kariyerine reklam filmlerini de ekleyen başarılı oyuncu, 2013 yılında Vanish Tül, 2012 yılında İş Bankası reklamında oynadı.
2012 yılında başrolde Erdal Özyağcılar’ın olduğu “2 Yaka Bir İsmail” dizisinde Atiye karakterini canlandırdı.
Zeynep Kankonde, 2014 yılında “Ulan İstanbul” dizisiyle ise adını duyurdu.
Daha sonra Yeni Gelin dizisindeki karakteri ile oldukça sevildi.
Zeynep Kankonde, 1.57 metre boyunda, 55 kilo ve Balık burcudur.
Kankonde, günümüzde FOX TV’nin yeni romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam’da rol almaktadır.
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