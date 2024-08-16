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  4. Zeynep Koçak sonunda isyan etti! "Bir story atıyorum evirip çevirip Oğuz'a bağlanıyor"

Zeynep Koçak sonunda isyan etti! "Bir story atıyorum evirip çevirip Oğuz'a bağlanıyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.08.2024 08:55
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Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Zeynep Koçak çıktığı yayında yaşadıklarını anlatınca sosyal medyada çirkin yorumlar aldı. Zeynep Koçak en sonunda isyan ederek konunun sürekli eski aşkı Oğuzhan Koç'a bağlandığını da söyledi.

Zeynep Koçak sonunda isyan etti! "Bir story atıyorum evirip çevirip Oğuz'a bağlanıyor"

Değişimiyle sık sık gündeme gelen Zeynep Koçak geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında Çok Güzel Hareketler Bunlar çekimleri esnasında 1500 kişinin kendisini yuhaladığını anlatmıştı.

Yaşanan gerginlik sonrasında skecin durduğunu ve Oğuzhan Koç'un seyirciye bağırdığını söyleyen Koçak, 'Skeç bittikten sonra eve gidip ağladım' demişti. Yaşadıklarını anlatan ünlü isme kötü yorumlar geldi.

İsyan eden oyuncu bir paylaşım yaparak şunları yazdı:

"37 kiloyum çirkinsin, 25-30 kilo alıyorum estetiklisin, sadece bir story atıyorum evirip çevirip Oğuz'a bağlanıyor, hakkında güzel şeyler söylüyorum 'gündem olma çabası' oluyor, nodülüm var linç yiyorum. İlk defa yaşadığım en kötü günlerden birini anlatıyorum, linç yiyorum. Bu nasıl bir nefret ki ben 20 yıldır hakaretten başka bir şey işitmiyorum.

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'BEN BUNUN ÖNÜNÜ KESEMEM'

Kariyerimde kötü iş yapmaktansa hiçbir şey yapmayayım, para kazanmayayım ama işimle alakalı laf gelmesin üzerine kurmaya çalıştığım kariyerimde linçten başka hiçbir şey yemedim. Ve lince 'artık alıştım' dediğim programdan sonra bana şu isyanı ettirdiniz ya...

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Sanırım herkes gibi sıradan bir insan olduğumu sizin dışınızda ben de unutmuşum. Tüm bu nefreti normalleştirmişim. Bu kimseye böyle yapmayın dediğim bir mesaj değil, ben bunun önünü kesemem, bu hayatında böyle aşağılanan herkesin 'Benim bir kalbim olduğunu unutan kimseyi umursama' demek istediğim ve bu cümleyi kendime de hatırlattığım bir mesaj olsun..."

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Zeynep Koçak
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