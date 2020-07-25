HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zeynep Şenpınar'ın katili boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ifadesindeki önemli detay ortaya çıktı

Zeynep Şenpınar'ın katili boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ifadesindeki önemli detay ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 23:41 | Son Güncelleme

Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında savcılık tarafından hazırlanan ve 'ağırlaştırılmış müebbet hapis'le cezalandırılması istemiyle tamamlanan iddianamede önemli bir detay daha ortaya çıktı. İddianamede Kemaloğlu'nun psikolojik sorunlarını ön plana çıkarmaya çalışarak alacağı cezayı azaltmak amacıyla ifade verdiği yer aldı.

Zeynep Şenpınar'ın katili boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ifadesindeki önemli detay ortaya çıktı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs'ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında Şenpınar'ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla göğsünden yaraladı. Kendini de yaralayan Kemaloğlu, ardından da sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kemaloğlu, polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Kemaloğlu, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'İKİ CANA KIYDINIZ, GÖZÜNÜZ AYDIN' PAYLAŞIMI

Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın bir arkadaşına, 'Ahmet ile net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de' mesajı attığı ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından 'İki cana kıydınız, gözünüz aydın' paylaşımı yaptığı belirlendi.

ŞİKAYETİNİ BİR GÜN SONRA GERİ ÇEKMİŞ

Ayrıca Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu'ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği öğrenildi. Kemaloğlu'nun son olarak 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu olan Selim Ahmet Kemaloğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan adliyeye çıkarılan Kemaloğlu, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Ayrıca, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanık hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanığın 'ağırlaştırılmış müebbet hapis'le cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmıştı. Kemaloğlu'na karşı hazırlanan iddianamede önemli bir detay daha belirlendi. Savcılık tarafından tüm tespitler ve şüpheli hakkında düzenlenen ceza ehliyeti raporu değerlendirildi.

SUÇLARIN CEZASINDAN KURTULMAK İÇİN PSİKOLOJİK SORUNLARINI ÖNE ÇIKARDI

İddianamede, psikolojik tedavi öyküsü bulunan Kemaloğlu'nun savunmasında psikolojik sorunlarını ön plana çıkararak cezai ehliyetini dosya kapsamında tartışma konusu yapmaya çalıştığı kaydedildi.

Kemaloğlu'nun, Zeynep Şenpınar'ın olay öncesi ve olay gecesinde kendisine karşı şüphe oluşturacak ve kendisini sinirlendirecek davranışları olduğunu da belirterek bu hususların lehine değerlendirilmesini sağladığı belirtildi. Savcılıkça, zanlının işlediği suçların cezasından kurtulmak veya alacağı cezayı azaltmak amacıyla bu şekilde ifade verdiğinin değerlendirildiği de belirtildi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'nın moral tatiliEbru Şallı'nın moral tatili
Gaziantep Valisi'nden koronavirüs açıklamasıGaziantep Valisi'nden koronavirüs açıklaması
11 maddelik sosyal medya düzenlemesi detayları ne?11 maddelik sosyal medya düzenlemesi detayları ne?

En Çok Okunan Haberler

Bu acıya yürek dayanmaz! 'Gitme anne' diyerek gözyaşı döktüler

Bu acıya yürek dayanmaz! 'Gitme anne' diyerek gözyaşı döktüler

Koronavirüs ilacı, şirketin hisselerini yarım günde yüzde 540 artırdı

Koronavirüs ilacı, şirketin hisselerini yarım günde yüzde 540 artırdı

Cemal Can'ı isyan ettiren haber! 'Artık yeter'

Cemal Can'ı isyan ettiren haber! 'Artık yeter'

3 bankadan flaş açıklama: 6 otomobil markası kredi paketinden çıkarıldı

3 bankadan flaş açıklama: 6 otomobil markası kredi paketinden çıkarıldı

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu: Yakında hizmete girecek

Bakan Koca duyurdu: Yakında hizmete girecek

Gaziantep Valisi Davut Gül'den koronavirüs açıklaması

Gaziantep Valisi'nden koronavirüs açıklaması

İpi kopunca düşen Türk bayrağı duyarlı vatandaş tarafından kaldırıldı

İpi kopunca düşen Türk bayrağı duyarlı vatandaş tarafından kaldırıldı

Son dakika! Küçükçekmece'de metrobüste yangın

Küçükçekmece'de metrobüs yangını!

İstanbul'da 'Halk Süt' dağıtımı yapan İBB ekibine saldırı

Ücretsiz süt dağıtımı yapan İBB ekibine saldırı

25 Temmuz 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

14 milyon liralık ikramiye bir kişinin oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.