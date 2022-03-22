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Zeynep Tokuş her pozuyla olay! Esnekliğin böylesi...

22.03.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş yogaya gönül verdi, oyunculuğu bıraktı. Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştığı Deli Yürek dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Zeynep Tokuş yogada kendini aştı. Tokuş'un son pozlarına beğeni yağdı.

Zeynep Tokuş her pozuyla olay! Esnekliğin böylesi...

Oyunculuğu bırakan Zeynep tokuş bambaşka bir alanda ustalaştı. Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştığı Deli Yürek dizisiyle ünlenen 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş kendi halinde gözlerden uzak bir hayat sürüyor. 44 yaşındaki Zeynep Tokuş yaptığı paylaşımlarla ağızları açık bırakıyor.

Kariyerine yoga eğitmeni olarak devam eden Zeynep Tokuş sınırları zorlamayı seviyor. Yaptığı zor yoga hareketleri ve fit vücuduyla dikkat çeken Zeynep Tokuş ilkbahar ekinoksunu sınırları zorlayarak karşıladı.

Ekran Alıntısı

Zeynep Tokuş'un pozunu görenler "Esneklik kadar güç de önemli. Şahanesin" yorumlarında bulundu.


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Zeynep Tokuş
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