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Zeynep Tokuş sınırları zorluyor! Görenler şoke oldu

11.11.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen ardından oyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu yolda harcadığı çabayı ve kesitleri paylaşmayı sürdürüyor. Sınırları zorlayan Tokuş, son paylaşımıyla şaşırttı.

Zeynep Tokuş sınırları zorluyor! Görenler şoke oldu

1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor. 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Yogada oldukça zor bir pozisyondaki halini Instagram'dan yayınlayan Zeynep Tokuş, sınırları zorladı.
Esnekliğini gözler önüne seren ünlü isim, "Bedenlerimizi esnetmeyiz. Zihinlerimizi esnetiriz, bedenimiz uyum sağlar" ifadelerini kullandı.

Üç çocuk annesi olan Tokuş'un paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.


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Kenan İmirzalıoğlu Zeynep Tokuş
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