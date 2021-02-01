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Zeynep Tokuş'tan olay poz! 'Yeni tezgahımı test ettim'

01.02.2021 09:13 | Son Güncelleme:
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Zeynep Tokuş'tan olay poz! 'Yeni tezgahımı test ettim'

Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu yolda harcadığı çabayı ve kesitleri paylaşmayı sürdürüyor. Tokuş, son olarak da mutfağında esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı.

1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor.

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2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor. Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal meyda hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Zeynep Tokuş ve eşinin yoga videosu sosyal medyayı salladıZeynep Tokuş ve eşinin yoga videosu sosyal medyayı salladı

Bu kez mutfağından bir kare paylaşan oyuncu, fotoğrafına, "Yeni tezgahımı test ettim onayladım. Sağlammış! iyi pazarlar diliyorum... Sevgi ve şifayla kalın" notunu düştü.

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Tokuş'un paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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