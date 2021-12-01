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Zeynep Tokuş’tan sınırları zorlayan hareket

01.12.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deli Yürek dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş, kısa süren oyunculuk macerasına veda ederek yoga eğitmenliğine başlamıştı. Ünlü isim zaman zaman Instagram hesabından paylaştığı yoga hareketleriyle takipçilerini şaşırtıyor.

Zeynep Tokuş’tan sınırları zorlayan hareket

1998’de güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa adım atan ve Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Zeynep Tokuş, uzun süre önce oyunculuğu bırakmıştı. Ekranlardan uzak sakin bir yaşam süren ünlü isim yoga eğitmenliğine başladı. Sosyal medya hesabından sık sık zor yoga duruşlarını paylaşan Tokuş, önceki gün yaptığı paylaşımla yine herkesi şaşırttı.

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Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş, uzun süredir kariyerini yoga eğitmeni olarak devam diyor. İki elinin üzerinde baş aşağı duran oyuncu, fotoğrafın altına “cam kenarı şekilleri” yazdı. Fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

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Zeynep Tokuş
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