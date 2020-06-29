Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile rol aldığı Deli Yürek dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, şimdilerde yoga eğitmenliği yapıyor.



Eski Türkiye güzeli, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Fethiye'de aldı. Tatilde de sporuna devam eden 43 yaşındaki Tokuş, teknenin güvertesinde yoga ve pilates yaptı.

Yaptığı akrobatik hareketleri sosyal medya hesabından yayınlayan Zeynep Tokuş, paylaşımına "Hiç kimsenin gökyüzünü tavana çevirmesine izin verme" notunu düştü. Bir süredir ekranlardan uzak olan Tokuş'un iddialı pozları takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



