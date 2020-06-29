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Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 10:55 | Son Güncelleme

Bir dönem Kenan İmirzalıoğlu ile rol aldığı Deli Yürek dizisiyle ünlenen ve şimdilerde yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, tatilde de sporunu aksatmıyor. Sezonu Fethiye'de açan Tokuş, teknenin güvertesinde yoga ve pilates yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile rol aldığı Deli Yürek dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, şimdilerde yoga eğitmenliği yapıyor.

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Eski Türkiye güzeli, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Fethiye'de aldı. Tatilde de sporuna devam eden 43 yaşındaki Tokuş, teknenin güvertesinde yoga ve pilates yaptı.

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Yaptığı akrobatik hareketleri sosyal medya hesabından yayınlayan Zeynep Tokuş, paylaşımına "Hiç kimsenin gökyüzünü tavana çevirmesine izin verme" notunu düştü. Bir süredir ekranlardan uzak olan Tokuş'un iddialı pozları takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
güzel kadın dı simdi faha güzel olmuş
güzel anlamlı hareketler abartmayın fazla
Açtım diyor yeni ufuklara aşklara kendimi diyor. Yaş 40 dayandı kemale erdi diyor. Yoga moga bahane her poza açıgım taliplerime duyurulur diyor. Eee 20 Sene sonra 60 olmakta var.
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