"Zeynep yatağa mahkum olmasın"

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da su çiçeği sonrası üç kez kalp krizi geçiren ve beyninde oluşan hasar nedeniyle konuşma ve hareket etme yetisini kaybeden 12 yaşındaki Zeynep Karadeniz'in ailesi, tedaviler sonucunda destekli şekilde yürümeye başlayan, tek elini kullanabilen ve az da olsa konuşabilen kızlarının eski sağlığına kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor. Altınordu ilçesinde yaşayan ev hanımı Ayşegül ve inşaat işçisi Naim Karadeniz'in kızı Zeynep, 4 yıl önce su çiçeği hastalığı sonrası kalp krizi geçirdi. Ardından iki kez daha kalp krizi geçiren ve beyninde hasar oluşan Zeynep, konuşma ve hareket etme yetisini kaybetti. Ailesi tarafından götürüldüğü çeşitli illerdeki hastanelerde uzun süre tedavi gören ve yaşam sevinciyle hayata tutunan Zeynep'in tedavisine evinde devam ediliyor. Anne Ayşegül Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının yaşadığı sağlık sorunu sonrası boynundan aşağısının tutmadığını ve konuşamadığını ancak zihinsel bir sorunu olmadığını söyledi. Karadeniz, 2015'te rahatsızlanmasının ardından Zeynep'in tedavisine, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da destekleriyle Çapa Tıp Fakültesinde başladıklarını belirterek, ardından Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Bursa ve Giresun'daki hastanelerde tedavi sürecinin devam ettiğini anlattı.

Tedaviler sonucunda sadece mamayla beslenen kızının yürümeye başladığını, tek elini kullandığını ve az da olsa konuşabildiğini ifade eden Karadeniz, şimdi önlerinde fizik tedavi sürecinin olduğunu aktardı. Karadeniz, doktorlarının kendilerine, Zeynep'in yüzde 99 eski sağlığına kavuşabileceğini ancak "kesintisiz, iyi bir fizik tedavi görmesi gerektiğini söylediğini" belirterek, bunun için maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Anne Karadeniz, "Artık kızım son aşamada. Kızımın eski sağlığına kavuşması için bu tedaviyi görmesi gerekiyor. Bunun için de çok geç kalınmaması gerektiğini doktorlarımız bize iletiyor. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz." ifadesini kullandı. - Doktorları gösterdiği gelişimi "mucize" olarak nitelendirdi Doktorların, kızlarının bu aşamaya gelmesini bile "mucize" olarak nitelendirdiğine işaret eden Karadeniz, kızının eski sağlığına kavuşmasını ve okuluna dönmesini çok istediklerini dile getirdi. Karadeniz, Zeynep'in şu anda evde resim yaparak vakit geçirdiğini belirterek, "Kızımızın resimlere karşı çok büyük ilgisi var hatta yaptığı resimleri de sergilemek istiyor. Ziyaretimize gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler bize bu konuda yardım edebileceğini söyledi." dedi.