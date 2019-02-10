Zeynep'in gelinlik hayali gerçek oldu

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta doğuştan zihinsel engelli Zeynep Delioğlan'ın (27) gelinlik giyme hayali, düzenlenen temsili düğün ile gerçeğe dönüştürüldü.

Kent merkezinde oturan Gülsüm- Ali Delioğlan çiftinin 5 çocuğundan 2'ncisi olan doğuştan zihinsel engelli Zeynep Delioğlan'ın gelinlik giyme hayali olduğunu öğrenen Tüm Tokatlılar Derneği üyeleri bu isteği harekete geçirmek için çalışma yaparak temsili bir düğün planladı. Zeynep'e, evinden alınarak gelinlik giydirildikten sonra kuaförde gelin başı yapıldı. Ardından Tokat Belediyesi İbn-i Kemal Mahalle konağına geçildi. Zeynep, burada davul zurna eşliğinde gelin arabasından indirilerek düğünün yapılacağı alana getirildi. Burada davetliler müzik eşliğinde oynayarak, Zeynep Delioğlan'ın mutluluğuna ortak oldu.

Zeynep'in hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Tüm Tokatlılar Derneği Başkanı Filiz Yılmazer, "Bugün Zeynep'i mutlu görmek çok güzeldi. Ailesinin izni ile burada arkadaşlarımızla birlikte temsili bir düğün yaptık. Şu anda çok mutluyuz, heyecanlıyız. Ailesini böyle bir şeye müsaade ettikleri için yürekten kutluyorum. Çünkü Zeynep'in en çok istediği gelinlik giymekti, biz de bunu gerçekleştirdik'' dedi.

Zeynep Delioğlan ise çok mutlu olduğunu söyleyerek teşekkür etti. Annesi Gülsüm Delioğlan dernek üyelerine kızlarına mutlu bir gün yaşattıkları için şükranlarını iletti.